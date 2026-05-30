Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức "Ngày Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2026”

VŨ HOÀNG
(GLO)- Chiều 29-5, Trường Đại học Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức “Ngày Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2026”.

Với chủ đề “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Động lực chính của mô hình tăng trưởng mới”, sự kiện nhằm tổng kết các hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) của nhà trường trong năm học 2025-2026; đồng thời, đề ra các giải pháp chiến lược nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu, gắn kết tri thức với doanh nghiệp và địa phương trong giai đoạn tới.

Các đại biểu và sinh viên tham dự sự kiện. Ảnh: Minh Hoàng

Trong năm học 2025-2026, hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo của trường đã đạt được nhiều con số ấn tượng. Toàn trường công bố 528 bài báo khoa học, trong đó có 105 bài thuộc danh mục uy tín quốc tế WoS và Scopus.

Công tác nghiên cứu ứng dụng ghi dấu ấn mạnh mẽ với 3 bằng độc quyền sáng chế được cấp, 8 nhóm nghiên cứu chuyên sâu được thành lập, cùng nhiều thỏa thuận hợp tác chiến lược được ký kết với các Sở Khoa học và Công nghệ vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Phong trào nghiên cứu, khởi nghiệp trong sinh viên phát triển mạnh mẽ với 135 đề tài được triển khai, đạt nhiều giải cấp bộ. Đặc biệt, nhóm nữ sinh viên của trường đã xuất sắc giành 3 giải nhất tại Hội thảo quốc tế UNESCO - UNITWIN tổ chức tại Hàn Quốc.

Phát biểu tại sự kiện, lãnh đạo Trường Đại học Quy Nhơn ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của đội ngũ giảng viên, nhà khoa học và sinh viên toàn trường thời gian qua.

Đồng thời nhấn mạnh, những đóng góp này là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định thương hiệu của nhà trường trong thời đại số.

Khen thưởng các giảng viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động KHCN. Ảnh: Minh Hoàng

Dịp này, Trường Đại học Quy Nhơn đã tổ chức biểu dương, khen thưởng các giảng viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động KHCN; đồng thời, trao giấy chứng nhận cho giảng viên hướng dẫn và giấy khen cho các sinh viên đạt giải thưởng KHCN dành cho sinh viên năm 2025.

Bảo đảm an toàn bữa ăn trong trường học

(GLO)- Trước yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, đặc biệt là tại các bếp ăn bán trú trong trường học, tiếp tục được tăng cường. Việc kiểm soát chặt chẽ từ nguồn cung đến quy trình chế biến góp phần bảo đảm an toàn bữa ăn cho học sinh trong trường học.

Hình thành văn hóa đọc trong trường học: Đường dài gian nan

(GLO)- Những năm gần đây, mặc dù nhiều trường học đã chú trọng phát triển văn hóa đọc thông qua nhiều hoạt động, song thói quen đọc của học sinh vẫn chưa rõ nét. Điều đó cho thấy việc xây dựng văn hóa đọc vẫn còn nhiều gian nan, cần nhiều cố gắng hơn trong tạo động lực cho học sinh.

Gia Lai: Trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng ứng dụng AI cho học sinh

(GLO)- Chiều 20-4, Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Ban Giám hiệu trường THCS Tây Sơn tổ chức tuyên truyền về Luật Căn cước, định danh điện tử VNeID và kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho hơn 300 học sinh.

Nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá trong học sinh tiểu học

(GLO)- Với sự quan tâm đầu tư, cách thức tổ chức bài bản, linh hoạt và phù hợp với thực tế, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku) đã tạo dựng môi trường để học sinh rèn luyện thể chất và nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá.

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực tại Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 7 đến 10-4, Đoàn công tác của Lữ đoàn 955 đã phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hội nghị tuyên truyền biển, đảo kết hợp định hướng, thu hút nguồn nhân lực tại 6 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Nữ sinh APC Gia Lai chinh phục học bổng toàn phần: Hành trình bứt phá trong môi trường đào tạo công dân toàn cầu

(GLO) - Từ một suất học bổng 70% chưa trọn năm học, Phạm Huỳnh Bảo Ngọc - cô học trò đến từ xã Đak Pơ - đã tạo nên bước ngoặt ấn tượng khi xuất sắc giành học bổng toàn phần cho hai năm học cuối cấp tại Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai (APC Gia Lai).

Trường THCS Ngô Mây trao sổ tiết kiệm hơn 275 triệu đồng hỗ trợ học sinh mồ côi

(GLO)- Sáng 13-3, Ban Giám hiệu Trường THCS Ngô Mây (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) đã trao sổ tiết kiệm trị giá 275.432.000 đồng cho em Võ Bảo Châu (lớp 8A10) để ổn định cuộc sống và tiếp tục vươn lên trong học tập. Em Châu mồ côi cả cha lẫn mẹ, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

