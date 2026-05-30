Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức "Ngày Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2026”

(GLO)- Chiều 29-5, Trường Đại học Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức “Ngày Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2026”.

Với chủ đề “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Động lực chính của mô hình tăng trưởng mới”, sự kiện nhằm tổng kết các hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) của nhà trường trong năm học 2025-2026; đồng thời, đề ra các giải pháp chiến lược nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu, gắn kết tri thức với doanh nghiệp và địa phương trong giai đoạn tới.

Các đại biểu và sinh viên tham dự sự kiện. Ảnh: Minh Hoàng

Trong năm học 2025-2026, hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo của trường đã đạt được nhiều con số ấn tượng. Toàn trường công bố 528 bài báo khoa học, trong đó có 105 bài thuộc danh mục uy tín quốc tế WoS và Scopus.

Công tác nghiên cứu ứng dụng ghi dấu ấn mạnh mẽ với 3 bằng độc quyền sáng chế được cấp, 8 nhóm nghiên cứu chuyên sâu được thành lập, cùng nhiều thỏa thuận hợp tác chiến lược được ký kết với các Sở Khoa học và Công nghệ vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Phong trào nghiên cứu, khởi nghiệp trong sinh viên phát triển mạnh mẽ với 135 đề tài được triển khai, đạt nhiều giải cấp bộ. Đặc biệt, nhóm nữ sinh viên của trường đã xuất sắc giành 3 giải nhất tại Hội thảo quốc tế UNESCO - UNITWIN tổ chức tại Hàn Quốc.

Phát biểu tại sự kiện, lãnh đạo Trường Đại học Quy Nhơn ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của đội ngũ giảng viên, nhà khoa học và sinh viên toàn trường thời gian qua.

Đồng thời nhấn mạnh, những đóng góp này là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định thương hiệu của nhà trường trong thời đại số.

Khen thưởng các giảng viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động KHCN. Ảnh: Minh Hoàng

Dịp này, Trường Đại học Quy Nhơn đã tổ chức biểu dương, khen thưởng các giảng viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động KHCN; đồng thời, trao giấy chứng nhận cho giảng viên hướng dẫn và giấy khen cho các sinh viên đạt giải thưởng KHCN dành cho sinh viên năm 2025.