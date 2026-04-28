Bảo đảm an toàn bữa ăn trong trường học

(GLO)- Trước yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, đặc biệt là tại các bếp ăn bán trú trong trường học, tiếp tục được tăng cường. Việc kiểm soát chặt chẽ từ nguồn cung đến quy trình chế biến góp phần bảo đảm an toàn bữa ăn cho học sinh trong trường học.

Siết chặt quản lý bếp ăn bán trú

Ngày 3-4-2026, Bộ GD&ĐT đã ban hành Công văn số 1602/BGDĐT-HSSV yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. Đây là yêu cầu cấp thiết đối với các nhà trường, nhất là những đơn vị có tổ chức bếp ăn bán trú.

Trường Tiểu học Lê Lợi (phường Quy Nhơn) qu an tâm bảo đảm an toàn bữa ăn cho học sinh bán trú. Ảnh: Hồ Điểm

Thực tế cho thấy, bếp ăn học đường phục vụ số lượng lớn suất ăn mỗi ngày, do đó, việc kiểm soát từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến chế biến, bảo quản luôn được đặt lên hàng đầu.

Tại Trường Tiểu học Lê Lợi (phường Quy Nhơn), công tác này được triển khai đồng bộ. Ông Đặng Văn Mạnh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, đơn vị ký hợp đồng với các nhà cung cấp có đầy đủ hồ sơ chứng minh nguồn gốc, chất lượng; thực phẩm nhập vào được kiểm tra và lưu mẫu theo quy định.

Năm học này, Trường Tiểu học Lê Lợi có hơn 600 học sinh tham gia bán trú, vì vậy, việc tổ chức bữa ăn được nhà trường đặc biệt quan tâm. “Chúng tôi chú trọng kiểm tra việc cung cấp suất ăn khi đưa vào trường, giám sát điều kiện bảo quản, phân chia và phục vụ cho học sinh nhằm bảo đảm đơn vị cung cấp thực hiện đúng các quy định về an toàn thực phẩm”-ông Mạnh cho biết.

Bên cạnh đơn vị cung cấp suất ăn, lực lượng bảo mẫu giữ vai trò trực tiếp trong việc hỗ trợ, chăm sóc học sinh trong thời gian bán trú. Bà Nguyễn Thị Hồng Lan - Tổ trưởng tổ bảo mẫu Trường Tiểu học Lê Lợi - cho biết, hiện trường có 15 bảo mẫu phụ trách công tác ăn uống, nghỉ trưa cho học sinh. Các bảo mẫu theo dõi sát từng bữa ăn, góp phần bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho các em.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT, năm học 2025-2026, toàn tỉnh có 94 trường tổ chức bán trú. Hiện nay, các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Tây, Bồng Sơn, Pleiku, Diên Hồng… đã tích cực triển khai mô hình này với số lượng học sinh tham gia ngày càng tăng.

Đại diện Sở GD&ĐT cho biết, ngành đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát điều kiện tổ chức bán trú, kiểm soát nguồn thực phẩm, đồng thời phối hợp với ngành y tế tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế.

Chung tay xây dựng môi trường an toàn

Cùng với công tác quản lý, việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vệ sinh và thói quen ăn uống khoa học cũng được các cơ sở giáo dục đẩy mạnh.

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Diên Hồng) qu an tâm công tác bán trú và bữa ăn học đường. Ảnh: ĐVCC

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Diên Hồng) hiện có 710 học sinh tham gia bán trú. Cô Trịnh Thị Loan - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết: T rường hợp đồng với Công ty CP La Ri Việt Nam cung cấp suất ăn; tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở học sinh không mua đồ ăn vặt trước cổng trường. Hoạt động bán trú được triển khai theo đúng quy định, thực hiện theo Nghị quyết số 37/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định về các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý đối với dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, góp phần bảo đảm điều kiện tổ chức bán trú tại các cơ sở giáo dục.

Tại Trường Tiểu học số 1 Hoài Hảo (phường Hoài Nhơn Tây), nội dung giáo dục về vệ sinh cá nhân và thói quen ăn uống được lồng ghép trong các hoạt động hằng ngày. Nhà trường tổ chức bếp ăn bán trú tại chỗ, thực phẩm được lựa chọn từ các nhà cung cấp bảo đảm nguồn gốc, sau đó sơ chế, chế biến trực tiếp tại trường.

Khu vực bếp và ăn uống được bố trí bảo đảm vệ sinh. Học sinh được hướng dẫn rửa tay đúng cách trước khi ăn, góp phần hình thành nếp sinh hoạt khoa học. Nhân viên bếp ăn và bảo mẫu thực hiện nghiêm quy định về vệ sinh cá nhân, sử dụng đầy đủ trang phục bảo hộ khi làm việc.

“Việc lồng ghép các hoạt động từ sớm giúp học sinh hình thành thói quen tốt, hạn chế nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến thực phẩm”-cô Phạm Thị Bình Yên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Hoài Hảo chia sẻ.

Đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên bếp ăn, công tác tập huấn, cập nhật kiến thức chuyên môn được duy trì thường xuyên. Bên cạnh đó, vai trò của phụ huynh trong giám sát bữa ăn học đường ngày càng được phát huy. Việc công khai thực đơn, thông tin về đơn vị cung cấp thực phẩm giúp tăng tính minh bạch, tạo sự đồng thuận.

Có con học bán trú, chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (phường Quy Nhơn Nam) cho biết: Khi nhà trường công khai thực đơn và nguồn thực phẩm, phụ huynh yên tâm hơn và có thể theo dõi chất lượng bữa ăn của con em mình.

Ngoài khu vực bếp ăn trong trường, các điểm kinh doanh thực phẩm xung quanh trường học cũng được phối hợp kiểm soát. Các nhà trường thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở học sinh hạn chế sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Theo Sở GD&ĐT, thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra liên ngành, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của học sinh, phụ huynh và các đơn vị liên quan trong việc bảo đảm điều kiện ăn uống tại trường học.