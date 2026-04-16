Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Gia Lai triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Theo Ban Chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai, “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026 sẽ diễn ra trên địa bàn tỉnh từ ngày 20-4 đến ngày 20-5-2026 với chủ đề: “Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”.

Tháng hành động nhằm tăng cường hơn nữa công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người quản lý, người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm.

Trong Tháng hành động, toàn tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, xác định trách nhiệm và hành động của hệ thống chính trị và Nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm; kịp thời thông tin các chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thực phẩm.

z7730382645118-9d7e6da685c6742df280e16be5c586f7.jpg
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, toàn tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, xác định trách nhiệm và hành động của hệ thống chính trị và Nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Ảnh: Như Nguyện

Bên cạnh đó, các đơn vị được phân công sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, đặc biệt các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố; nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Qua các hoạt động nêu trên sẽ góp phần nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm tại các cơ sở có bếp ăn tập thể, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố; giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.

Đánh giá bài viết

Gia Lai tiếp nhận 288 đơn vị máu an toàn

Sức khỏe

(GLO)- Sáng 5-4, tại phường Quy Nhơn, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc tổ chức đợt hiến máu nhằm hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7-4-2026.

Những ai cần thận trọng khi ăn lá tía tô?

Tin tức

(GLO)- Dù được xem là loại rau gia vị tốt cho sức khỏe, song lá tía tô không phải lựa chọn an toàn cho tất cả mọi người. Việc lạm dụng hoặc sử dụng không đúng đối tượng có thể dẫn đến những tác động không mong muốn. Vậy, những ai cần thận trọng khi ăn lá tía tô?

Khám sàng lọc ung thư vú miễn phí tại khu vực Chư Prông

Sức khỏe

(GLO)- Ngày 4-4, 111 phụ nữ trên 35 tuổi ở các xã: Chư Prông, Ia Tôr, Ia Pia, Ia Lâu, Ia Mơ, Ia Boòng, Ia Púch và Bàu Cạn (tỉnh Gia Lai) được khám sàng lọc ung thư vú miễn phí bằng siêu âm. Chương trình do Trung tâm Y tế Chư Prông tổ chức hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân 7-4.

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Sức khỏe

(GLO)- Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của ngành y tế và chính quyền địa phương, các dịch vụ chăm sóc trước, trong và sau sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân, bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em và từng bước cải thiện chất lượng dân số.

Kiểm soát bệnh lao còn nhiều thách thức

Sức khỏe

(GLO)- Năm 2025, các bệnh viện chuyên khoa tại tỉnh Gia Lai phát hiện và điều trị cho gần 2.000 ca mắc lao các thể. Dù tỷ lệ điều trị khỏi đạt trên 90%, song vẫn còn không ít khó khăn như nguồn lây lao tiềm ẩn trong cộng đồng, tình trạng bỏ điều trị và nguy cơ lao kháng đa thuốc.

Ẩn họa từ các cơ sở thẩm mỹ xâm lấn trái phép

Sức khỏe

(GLO)- Nhiều spa và cơ sở thẩm mỹ tại khu vực Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) vẫn quảng cáo, thực hiện trái phép các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn, trong đó có cơ sở tái phạm nhiều lần. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe người dân, đặt ra yêu cầu siết chặt quản lý.

Bảo đảm công tác y tế cho Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

Sức khỏe

(GLO)- Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 có chuỗi hoạt động xuyên suốt, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc phỏng vấn Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng về việc bảo đảm an toàn sức khỏe cho đại biểu, du khách và người dân trong sự kiện này.

null