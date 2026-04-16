Gia Lai triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026

(GLO)- Theo Ban Chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai, “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026 sẽ diễn ra trên địa bàn tỉnh từ ngày 20-4 đến ngày 20-5-2026 với chủ đề: “Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”.

Tháng hành động nhằm tăng cường hơn nữa công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người quản lý, người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm.

Trong Tháng hành động, toàn tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, xác định trách nhiệm và hành động của hệ thống chính trị và Nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm; kịp thời thông tin các chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thực phẩm.

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, toàn tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, xác định trách nhiệm và hành động của hệ thống chính trị và Nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Ảnh: Như Nguyện

Bên cạnh đó, các đơn vị được phân công sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, đặc biệt các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố; nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Qua các hoạt động nêu trên sẽ góp phần nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm tại các cơ sở có bếp ăn tập thể, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố; giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.