Gia Lai ban hành kế hoạch kiểm soát an toàn thực phẩm giai đoạn 2026-2030

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch số 138/KH-UBND về kiểm soát an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 nhằm đề ra giải pháp đồng bộ, quyết liệt, lâu dài nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát ATTP trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch với mục tiêu chung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP theo hướng chủ động phòng ngừa, kiểm soát rủi ro; đặt bảo vệ sức khỏe Nhân dân là mục tiêu cao nhất và xuyên suốt; tập trung kiểm soát chặt chẽ các nhóm nguy cơ cao, địa bàn trọng điểm; từng bước chuyển đổi phương thức quản lý sang quản lý theo chuỗi và ứng dụng công nghệ số, góp phần giảm thiểu ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm và bảo đảm phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Trong đó, các mục tiêu cụ thể gồm: Đến năm 2030, công tác ATTP được quản lý theo hướng chủ động, hiệu quả, dựa trên bằng chứng khoa học và kiểm soát theo chuỗi; trên 95% người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, 100% người làm công tác quản lý nhà nước về ATTP và trên 90% người tiêu dùng có kiến thức và thực hành đúng về ATTP.

Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2030 đạt trên 95% cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm đáp ứng điều kiện ATTP; trên 95% cơ sở thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp của địa phương được cấp Giấy chứng nhận theo quy định. 100% cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm quy mô công nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (GMP, HACCP, ISO 22000…), từng bước chuyển đổi sang quản lý số hóa và truy xuất nguồn gốc.

Phấn đấu diện tích trồng trọt, nuôi trồng thủy sản và số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận VietGAP, GAHP, HACCP, ISO 22000 (hoặc tương đương) tăng 15%/năm; 100% vùng trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản tập trung được kiểm soát, giám sát ATTP; trên 90% vùng nuôi nhỏ lẻ được giám sát dư lượng hóa chất, kháng sinh.

Toàn tỉnh phấn đấu duy trì 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản được chứng nhận đủ điều kiện ATTP; phấn đấu 100% cơ sở thuộc diện ký cam kết tuân thủ quy định ATTP. Trên 90% cảng cá, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên, cơ sở thu mua và sơ chế nông, lâm, thủy sản đáp ứng điều kiện an toàn thực phẩm và áp dụng chương trình quản lý chất lượng; 90% chợ trong diện quy hoạch được kiểm soát ATTP (không bao gồm chợ tự phát).

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh phấn đấu khống chế số vụ ngộ độc thực phẩm tập thể từ 30 người mắc trở lên không quá 1 vụ/năm; tỷ lệ mắc ngộ độc thực phẩm cấp tính dưới 6 người/100.000 dân/năm.

Ngoài ra, tỉnh phấn đấu đến năm 2030 đạt ít nhất 98% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc diện cấp giấy chứng nhận được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; ít nhất 95% bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh được kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm ít nhất 1 lần/năm.

Đối với công tác kiểm tra, hậu kiểm và kiểm soát thị trường thực phẩm; hằng năm thực hiện hậu kiểm đối với tối thiểu 30% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 100% vụ việc vi phạm về ATTP, gian lận thương mại, thực phẩm giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ được phát hiện đều được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 100% cơ sở kinh doanh hóa chất bảo vệ thực vật, vật tư nông nghiệp thuộc diện quản lý được kiểm tra, giám sát định kỳ.

Tại kế hoạch, UBND tỉnh cũng đề ra các nhóm giải pháp triển khai thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu đề ra.