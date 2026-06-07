Những chuyến tàu cập cảng ăm ắp niềm vui

(GLO)- Những ngày đầu tháng 6, không khí tại Cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) trở nên nhộn nhịp khi hàng trăm tàu cá đánh bắt xa bờ liên tiếp trở về sau chuyến vươn khơi dài ngày, mang theo những khoang tàu đầy ắp cá, mực.

Trên bến dưới thuyền, niềm vui được mùa hiện rõ trên gương mặt nhiều chủ tàu và thuyền viên.

Sản lượng khá, giá thu mua tăng nhẹ

Từ sáng sớm, khu vực cảng cá đã rộn ràng tiếng máy nổ, tiếng xe vận chuyển và cảnh bốc dỡ hải sản. Những con cá ngừ đại dương nặng hàng chục ký cùng các loại mực tươi liên tục được đưa từ khoang tàu lên bờ.

Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, đa số ngư dân đều phấn khởi khi sản lượng khai thác đạt khá, giá thu mua nhiều mặt hàng thủy sản lại có xu hướng tăng nhẹ.

Ngày 29-5, tàu cá BĐ 98712-TS của ông Huỳnh Tấn Dương (phường Hoài Nhơn Bắc) cập cảng với hơn 3 tấn hải sản, trong đó có trên 2,8 tấn cá ngừ vây vàng.

Gắn bó nhiều năm với nghề câu cá ngừ đại dương, ông Dương cho biết, ngư trường năm nay xuất hiện khá nhiều cá nên sản lượng đánh bắt khả quan hơn.

Cùng chung nhận định, ngư dân Huỳnh Hương (phường Hoài Nhơn Bắc) cho hay, sản lượng khai thác năm nay cao hơn so với nhiều năm trước do cá tập trung khá dày trên các ngư trường truyền thống.

“Chuyến biển trước, cá bán khoảng 95.000 đồng/kg, chuyến này tăng lên gần 100 nghìn đồng/kg. Chúng tôi mong giá tiếp tục ổn định hoặc tăng thêm để bù đắp chi phí nhiên liệu ngày càng cao” - ông Hương chia sẻ.

Sản lượng thủy sản đạt khá tạo động lực để ngư dân tiếp tục vươn khơi đánh bắt. Ảnh: N.T

Không chỉ các tàu câu cá ngừ đại dương, nhiều tàu lưới vây, lưới chụp cũng đạt sản lượng khá. Dù giá xăng dầu tăng làm chi phí mỗi chuyến biển đội lên đáng kể, song nhờ việc khai thác thuận lợi và giá hải sản nhích lên nên nhiều tàu vẫn bảo đảm có lãi.

Theo Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan, riêng trong tháng 5, sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng đạt 3.220 tấn, trong đó, nhóm tàu dài từ 15 m trở lên chiếm hơn 3.093 tấn. Đây là tín hiệu tích cực cho hoạt động khai thác hải sản xa bờ của địa phương.

Sau khi tiêu thụ sản phẩm, nhiều tàu nhanh chóng bổ sung nhiên liệu, đá lạnh và nhu yếu phẩm để chuẩn bị cho chuyến biển mới.

Bà Võ Thị Kim Thư (ở phường Hoài Nhơn Bắc) - chủ tàu cá BĐ 98889-TS - cho biết: “Ngư dân xác định nghề biển là sinh kế lâu dài nên dù còn nhiều khó khăn vẫn cố gắng bám nghề. Mỗi chuyến vươn khơi không chỉ để khai thác hải sản mà còn góp phần khẳng định sự hiện diện của ngư dân trên các vùng biển của Tổ quốc”.

Khơi thông luồng lạch, tiếp sức ngư dân bám biển

Bên cạnh niềm vui được mùa, ngư dân còn phấn khởi khi luồng lạch cửa biển Tam Quan từng bước được khơi thông sau nhiều năm chịu ảnh hưởng bởi tình trạng bồi lấp.

Ông Bùi Văn Măng (ở phường Hoài Nhơn) - chủ tàu BĐ 98903-TS - cho biết, việc đi lại hiện nay thuận lợi hơn nhiều so với trước. Luồng lạch được nạo vét giúp tàu thuyền ra vào an toàn, giảm đáng kể những nỗi lo mỗi khi cập cảng hoặc xuất bến.

“Trước đây, tàu thuyền thường xuyên gặp khó khi qua cửa biển, nhiều trường hợp bị mắc cạn. Mỗi lần xuất bến, hàng trăm tàu phải tranh thủ con nước lớn để ra khơi.

Không ít tàu phải đưa sản phẩm sang các cảng ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi hoặc Khánh Hòa để bốc dỡ, làm phát sinh thêm chi phí và giảm hiệu quả sản xuất” - ông Măng nói.

Để khắc phục tình trạng này, tỉnh đã bố trí hơn 6,1 tỷ đồng thực hiện dự án nạo vét khẩn cấp cửa biển Tam Quan. Sau khoảng 2 tháng thi công, khối lượng công việc đã đạt khoảng 70%, từng bước khơi thông luồng lạch, bảo đảm an toàn cho tàu thuyền ra vào cảng. Đất cát nạo vét được đổ qua bờ kè phía Tây nhằm chống sạt lở kè biển Tam Quan.

Dự án nạo vét đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Thống kê trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng sản lượng thủy sản bốc dỡ qua Cảng cá Tam Quan đạt 7.499 tấn, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước; giá trị ước đạt gần 750 tỷ đồng, tăng hơn 366 tỷ đồng. Trong đó, cá ngừ đại dương tiếp tục là đối tượng khai thác chủ lực, đóng góp lớn vào giá trị sản xuất thủy sản của địa phương.

Theo ông Đặng Văn Dẫn - Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan, luồng lạch thông thoáng đã thu hút thêm nhiều tàu cá trong và ngoài tỉnh cập cảng, thay vì phải neo đậu hoặc bốc dỡ sản phẩm tại các địa phương khác.

Trong 4 tháng đầu năm nay, số lượng tàu cập cảng tăng hơn 939 lượt so với cùng kỳ năm trước, góp phần thúc đẩy hoạt động khai thác, tiêu thụ hải sản và các dịch vụ hậu cần nghề cá phát triển sôi động hơn.