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Hành trình gọi tên những người đã ngã xuống

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC (Thực hiện)

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát vẫn chưa khép lại. Trong gần 1,2 triệu liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đến nay vẫn còn khoảng 175 nghìn liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt; khoảng 300 nghìn hài cốt đã được quy tập nhưng chưa xác định được danh tính.

Riêng tỉnh Gia Lai có 54.455 liệt sĩ. Trong đó, 31.078 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập, còn 23.377 liệt sĩ chưa được quy tập. Đằng sau những con số ấy là biết bao gia đình vẫn mòn mỏi chờ ngày người thân trở về.

Với trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc, tỉnh Gia Lai đang triển khai quyết liệt “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Chiến dịch được thực hiện đồng bộ, đúng lộ trình với sự tham gia của các cấp, ngành, LLVT và chính quyền địa phương.

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Những phần mộ ở nghĩa trang liệt sĩ Nhơn An chưa xác định được thông tin vẫn lặng lẽ chờ ngày được gọi đúng tên.

Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành khảo sát, rà soát, kiểm đếm tại 119 nghĩa trang liệt sĩ; đối chiếu và cập nhật dữ liệu 41.999 phần mộ. Trong đó, có 18.116 mộ đầy đủ thông tin, 11.832 mộ có một phần thông tin, 11.976 mộ chưa có thông tin...

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Trong lòng đất sâu, từng lớp đất được bóc tách cẩn trọng để không bỏ sót bất kỳ dấu tích nào của người đã khuất.

Cùng với rà soát thực địa, tỉnh đã số hóa hồ sơ và cập nhật dữ liệu trên phần mềm quản lý chiến dịch.

Tính đến ngày 21-7, toàn tỉnh đã khai quật tại 19 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó 13 nghĩa trang đã hoàn thành lấy mẫu. Tổng số mộ được khai quật là 3.036; có 1.976 mẫu đủ điều kiện và 1.060 mẫu không đủ điều kiện.

Tỉnh đã bàn giao 1.566 mẫu cho Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng, phục vụ giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Song song đó, CA tỉnh đã hoàn tất lấy hơn 3.970 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

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Cán bộ Trung tâm Y tế Phù Cát lấy mẫu sinh phẩm từ hài cốt liệt sĩ, phục vụ giám định và xác định danh tính bằng ADN.
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Nhân viên y tế lấy mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ tại các xã, phường khu vực Quy Nhơn, góp thêm dữ liệu cho hành trình tìm lại tên người đã khuất.
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Mỗi ống mẫu sinh phẩm là một niềm mong đợi, mở thêm cơ hội xác định danh tính và đưa liệt sĩ trở về với gia đình.

Mỗi phần mộ được rà soát, mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập, mỗi dữ liệu được đối sánh đều mở thêm hy vọng cho những gia đình đang chờ đợi.

Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian, mà còn là hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, để những người đã ngã xuống được trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.

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