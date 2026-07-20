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Thời sự

Phường Thống Nhất thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính

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(GLO)-  Trong 2 ngày (18 và 19-7), tại trụ sở Công an phường Pleiku, Công an phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của 12 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn phường.

Tại buổi thu nhận, các cán bộ chuyên môn đã hướng dẫn thân nhân liệt sĩ kê khai thông tin, đối chiếu hồ sơ và thực hiện lấy mẫu sinh phẩm theo đúng quy trình, bảo đảm khoa học, chính xác, an toàn và thuận tiện.

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Phường Thống Nhất thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính. Ảnh: Bá Bính

Quá trình thu nhận diễn ra nghiêm túc, chu đáo với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng. Việc thu nhận mẫu ADN nhằm phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, hưởng ứng Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ và đáp ứng nguyện vọng của thân nhân trong hành trình tìm lại danh tính những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

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