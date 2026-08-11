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Thời sự

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đối thoại với hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân

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ĐỨC HẢI
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(GLO)- Chiều 11-8, tại Khách sạn Hải Âu, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi đối thoại nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho các hợp tác xã (HTX), quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Cùng tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp và lãnh đạo các sở, ngành.

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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi đối thoại. Ảnh: Dũng Nhân

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp nhấn mạnh: Thời gian qua, Gia Lai luôn quan tâm và ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX.

Đến nay, toàn tỉnh có 827 HTX, 2 liên hiệp HTX và 1.110 tổ hợp tác. Khu vực kinh tế tập thể tiếp tục đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đối với quỹ tín dụng nhân dân, toàn tỉnh hiện có 33 quỹ, với hơn 74.000 thành viên; hoạt động cơ bản ổn định, các quỹ góp phần cung ứng vốn, hỗ trợ thành viên phát triển sản xuất, cải thiện đời sống và hạn chế “tín dụng đen” ở khu vực nông thôn.

Tuy nhiên, hoạt động của các HTX chưa đồng đều; nhiều đơn vị còn hạn chế về quy mô, năng lực quản trị, vốn, đất đai và thị trường.

Tại buổi đối thoại, trên cơ sở báo cáo tổng hợp về khó khăn, vướng mắc và những kiến nghị, đề xuất của các HTX, quỹ tín dụng nhân dân, đại diện các sở, ngành của tỉnh đã trả lời, làm rõ một số vấn đề liên quan đến hạ tầng, thủ tục đầu tư, tín dụng, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

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Bà Phạm Thị Từ Vân - Giám đốc HTX Nông lâm nghiệp và dịch vụ An Lộc (xã Ayun) nêu kiến nghị tại buổi đối thoại. Ảnh: Dũng Nhân

Phát biểu kết luận buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nêu rõ: Qua đối thoại cho thấy khu vực kinh tế tập thể và hoạt động của các HTX vẫn còn nhiều điểm nghẽn.

Do đó, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát từng kiến nghị, xác định rõ trách nhiệm, chủ động giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền; không để kiến nghị chính đáng kéo dài; nhất là chính sách về thuế, đất đai, nguồn vốn với mục đích là tạo điều kiện thuận lợi cho HTX, kinh tế tập thể phát triển.

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Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Dũng Nhân

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và nhất là các xã, phường phải coi các HTX là những doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn để cùng đồng hành tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để có chiến lược phát triển bền vững HTX trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các HTX cần chủ động đổi mới phương thức hoạt động theo hướng hiện đại, nâng cao năng lực quản trị, mở rộng thành viên; tăng cường liên kết, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển theo hướng tuần hoàn; đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của tỉnh trong giai đoạn mới.

Quỹ tín dụng nhân dân cần phát huy vai trò là tổ chức tín dụng của thành viên, phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân trên địa bàn.

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