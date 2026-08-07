Nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể trong nông nghiệp

(GLO)- Chiều 7-8, tại xã Kbang, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 20-2-2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030”.

Dự hội nghị về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Tiến Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Công tác Nông dân, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Tiến Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Thương

Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Võ Hoàng Bình - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Tấn Thành - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Siu Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh và xã Kbang.

Theo báo cáo tại hội nghị, từ năm 2024 đến tháng 7-2026, các cấp Hội đã tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 32 HTX và 69 tổ hợp tác; nâng tổng số HTX, tổ hợp tác do Hội thành lập lên 93 HTX, 136 tổ hợp tác.

Đồng thời, duy trì 301 chi hội, 1.092 tổ hội nông dân nghề nghiệp do các cấp Hội thành lập. Nhiều HTX, tổ hợp tác, chi/tổ hội nghề nghiệp hoạt động hiệu quả với sự đa dạng nghề nghiệp như chăn nuôi, trồng trọt, dịch vụ nông nghiệp, du lịch cộng đồng và ngành nghề truyền thống; góp phần tạo việc làm, nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện thu nhập cho hội viên, nông dân.

Cùng với đó, các cấp Hội còn tổ chức bồi dưỡng kiến thức về kinh tế tập thể, quản trị, tài chính, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho 2.060 lượt cán bộ và thành viên HTX.

Bà Rơ Châm H'Hồng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Thương

Phát biểu tại hội nghị, bà Rơ Chăm H’Hồng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - nhấn mạnh: Sau sáp nhập, Gia Lai có địa bàn rộng, điều kiện tự nhiên, đất đai, khí hậu và hệ thống sản phẩm nông nghiệp rất đa dạng.

Đây là lợi thế lớn để phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn và các chuỗi liên kết giá trị.

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp của tỉnh vẫn còn phân tán, quy mô hộ nhỏ; năng lực quản trị, tài chính, chuyển đổi số và tiếp cận thị trường của một bộ phận tổ hợp tác, hợp tác xã còn hạn chế.

Do đó, thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh sẽ tập trung đánh giá đúng thực chất những mô hình hiệu quả để nhân rộng; đề ra những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, HTX và liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp.

Ngoài ra, hỗ trợ tiếp cận vốn tín dụng, khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX, tổ hợp tác và các chi, tổ hội nghề nghiệp trên địa bàn.

Ra mắt mô hình Chi hội nông dân nghề nghiệp trồng mắc ca xen cây cà phê phát triển thành HTX Sản xuất - Chế biến mắc ca Kbang. Ảnh: Hồng Thương

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Cường đề nghị Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tập trung đánh giá, làm rõ hiệu quả cũng như các tồn tại, hạn chế trong hoạt động của các HTX trong liên kết sản xuất, nâng cao giá trị, xây dựng thương hiệu sản phẩm để đưa ra giải pháp trong thời gian tới.

Trọng tâm là hỗ trợ các HTX, tổ hợp tác nâng cao hiệu quả liên kết sản xuất, năng lực quản trị, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và quảng bá các sản phẩm.

Đồng thời, đồng chí đề nghị chính quyền địa phương tạo điều kiện cho Hội Nông dân các cấp về nguồn lực để nhân rộng các chi/tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, HTX trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Hội Nông dân tỉnh đã mắt mô hình Chi hội nông dân nghề nghiệp trồng mắc ca xen cây cà phê phát triển thành HTX Sản xuất - Chế biến mắc ca Kbang. Đây là 1 trong 4 mô hình trên cả nước do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ làm điểm.

Hội Nông dân tỉnh Gia Lai khen thưởng các cá nhân xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg. Ảnh Hồng Thương

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen cho 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030” giai đoạn 2024-2026.