(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành các quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với 2 dự án chăn nuôi heo tại các xã Kon Chiêng và Kông Chro.

Theo đó, sau khi điều chỉnh, dự án Đầu tư Trang trại chăn nuôi heo Châu Âu do Công ty Cổ phần chăn nuôi Châu Âu Gia Lai làm chủ đầu tư có diện tích sử dụng đất gần 21,4 ha tại xã Kon Chiêng.

Gia Lai điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án chăn nuôi heo quy mô lớn. Ảnh minh họa: Nguyễn Diệp

Dự án có công suất thiết kế 24.000 con heo, gồm 12.000 con heo hậu bị và 12.000 con heo thịt; sản lượng dự kiến đạt 24.000 con heo hậu bị và 24.000 con heo thịt mỗi năm. Dự án sẽ được khởi công xây dựng từ quý III/2026 đến quý III/2027 và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ quý IV/2027.

Trong khi đó, dự án Trang trại chăn nuôi heo Phát Lộc Khang của Công ty TNHH Chăn nuôi Phát Lộc Khang tại xã Kông Chro được điều chỉnh theo hướng xây dựng trang trại chăn nuôi heo thịt công nghiệp khép kín.

Dự án có diện tích sử dụng đất 19,1 ha, công suất thiết kế 20.000 con heo thịt/đợt, mỗi năm nuôi từ 2 đến 2,5 đợt, tương ứng sản lượng từ 40.000 - 50.000 con heo thịt/năm. Tổng vốn đầu tư của dự án là 120 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 24 tỷ đồng và vốn huy động 96 tỷ đồng.

UBND tỉnh yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương tập trung nguồn lực triển khai dự án bảo đảm đúng tiến độ; tuân thủ các quy định về quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy và chuyển đổi số.

Các dự án phải đầu tư công nghệ xử lý nước thải đạt quy chuẩn, không phát sinh mùi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và bảo đảm kết nối dữ liệu quản lý quy trình chăn nuôi với hệ thống phần mềm của cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu các nhà đầu tư ưu tiên sử dụng lao động địa phương, hỗ trợ cải thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo tiến độ triển khai dự án theo quy định.

Các sở, ngành và chính quyền địa phương có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, bảo đảm dự án tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đầu tư và bảo vệ môi trường.