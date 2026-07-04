Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông nghiệp

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Gia Lai: Hơn 7.580 tấn muối còn tồn trong dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRỌNG LỢI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Theo Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường), đầu năm 2026 đến nay, diện tích sản xuất và số lao động làm muối giảm so với cùng kỳ năm 2025. Toàn tỉnh đã bán 7.556 tấn muối, lượng muối còn tồn trong dân là 7.580,4 tấn.

Ngày 3-7, ông Trần Kim Dương - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản - cho biết, toàn tỉnh hiện có 1.802 lao động tham gia sản xuất muối, giảm 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là một bộ phận diêm dân không tiếp tục gắn bó với nghề, chuyển sang các ngành nghề khác.

Tổng diện tích sản xuất muối thực tế đạt 141,5 ha, giảm 8,53% so với cùng kỳ, gồm: 34,9 ha sản xuất theo phương pháp truyền thống, 106,5 ha sản xuất trải bạt ô kết tinh và 0,1 ha sản xuất công nghiệp.

Trong đó, xã Đề Gi có 61,5 ha (19,5 ha sản xuất truyền thống và 42 ha trải bạt ô kết tinh); xã An Lương có 80 ha (15,4 ha truyền thống, 64,5 ha trải bạt ô kết tinh và 0,1 ha sản xuất công nghiệp).

Đầu năm 2026 đến nay, tổng sản lượng muối toàn tỉnh đạt 15.136,4 tấn, giảm 0,35% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, sản lượng muối sản xuất theo phương pháp truyền thống đạt 3.018,9 tấn, muối trải bạt ô kết tinh đạt 12.117 tấn và muối sản xuất công nghiệp đạt 0,5 tấn.

nien-vu-san-xuat-muoi-2026.jpg
Diêm dân xã Đề Gi thu hoạch muối. Ảnh: Trọng Lợi

Cụ thể, xã Đề Gi đạt sản lượng 9.012,5 tấn, gồm 2.062,5 tấn muối truyền thống và 6.950 tấn muối trải bạt ô kết tinh. Xã An Lương đạt 6.123,9 tấn, gồm 956,4 tấn muối truyền thống, 5.167 tấn muối trải bạt ô kết tinh và 0,5 tấn muối công nghiệp.

Về tiêu thụ, toàn tỉnh đã bán 7.556 tấn muối, trong đó xã Đề Gi tiêu thụ 4.056 tấn và xã An Lương tiêu thụ 3.500 tấn. Lượng muối còn tồn trong dân là 7.580,4 tấn, gồm: 4.956,5 tấn tại xã Đề Gi và 2.623,9 tấn tại xã An Lương.

Theo Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, giá muối trên địa bàn tỉnh nhìn chung ổn định so với cùng kỳ năm trước. Giá muối sản xuất theo phương pháp truyền thống dao động từ 1.000-1.200 đồng/kg, trong khi muối trải bạt ô kết tinh được thu mua với giá từ 1.300-1.400 đồng/kg.

Đối với hoạt động chế biến, trên địa bàn tỉnh có 1 đơn vị duy trì sản xuất là Công ty CP Muối và Thực phẩm Bình Định. Doanh nghiệp đã chế biến 1.446 tấn muối với các sản phẩm chủ yếu gồm muối xay, muối sấy và muối i-ốt; sản lượng tiêu thụ đạt 1.175,3 tấn, lượng tồn kho (bao gồm tồn từ năm 2025 chuyển sang) là 630,85 tấn.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, mặc dù diện tích sản xuất và số lao động làm muối giảm do một bộ phận diêm dân chuyển đổi sinh kế nhưng việc mở rộng mô hình sản xuất trải bạt ô kết tinh với năng suất cao đã góp phần duy trì sản lượng muối của tỉnh ở mức ổn định. Vì vậy, sản lượng muối từ đầu năm 2026 đến nay chỉ giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2025.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

(GLO)- Đầu vụ muối 2026, thời tiết tại xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) diễn biến thất thường. Mưa trái mùa và nguồn nước có độ mặn thấp làm gián đoạn quá trình kết tinh, khiến năng suất sụt giảm. Cùng với đó, việc muối tiêu thụ chậm cũng tạo áp lực lớn lên diêm dân ngay từ những ngày đầu vụ.

Có thể bạn quan tâm

Nông dân Ia Grai liên kết để sản xuất cà phê bền vững

Nông dân Ia Grai liên kết để sản xuất cà phê bền vững

Nông nghiệp

(GLO)- Xã Ia Grai (tỉnh Gia Lai) hiện có 4.242 ha cà phê. Thay vì sản xuất theo hướng nhỏ lẻ như trước đây, những năm qua, người dân từng bước tham gia các tổ liên kết, áp dụng quy trình canh tác bền vững theo tiêu chuẩn 4C và liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất để nâng giá trị cà phê.

Gia Lai: Cấp 1.200 cây mắc ca trồng xen canh vườn cà phê thuộc Dự án SAFE

Gia Lai: Cấp 1.200 cây mắc ca trồng xen canh vườn cà phê

Nông nghiệp

(GLO)- Trong khuôn khổ Dự án Nông nghiệp bền vững vì hệ sinh thái rừng (SAFE) Việt Nam, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai vừa cấp hơn 1.200 cây mắc ca cho 6 hộ dân tại 2 xã Kon Gang và Kbang trồng xen trong vườn cà phê, tuân thủ quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR).

Chuẩn hóa vùng nguyên liệu để mở rộng xuất khẩu

Chuẩn hóa vùng nguyên liệu để mở rộng xuất khẩu

Nông nghiệp

(GLO)- Với hàng trăm mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói được cấp, cùng sự phát triển của các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ, Gia Lai đang đẩy mạnh xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn, tạo động lực nâng cao giá trị nông sản và phát triển xuất khẩu bền vững.

Khẩn trương sửa chữa hồ chứa nước Ia Ring.

Khẩn trương sửa chữa hồ chứa nước Ia Ring

Kinh tế

(GLO)- Nhiều hạng mục xuống cấp tại hồ chứa nước Ia Ring (xã Bờ Ngoong) đang được khẩn trương sửa chữa, góp phần nâng cao năng lực vận hành, bảo đảm an toàn công trình và phát huy hiệu quả phục vụ dân sinh, sản xuất.

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh.

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh

Net Zero

(GLO)- Gia tăng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học cho thấy sự thay đổi rõ nét trong tư duy sản xuất của nông dân Gia Lai. Từ các mô hình cà phê, chanh dây đến hợp tác xã, tổ liên kết, nông nghiệp xanh dần hình thành trên nền tảng giảm hóa chất, cải tạo đất và nâng cao chất lượng nông sản.

Gia Lai: Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

Nông nghiệp

(GLO)- Theo Nghị quyết số 55/2026/NQ-HĐND ngày 29-5-2026 về kiện toàn mạng lưới thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thú y cấp xã sẽ được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

An Toàn cũng có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng.

An Toàn phát huy lợi thế phát triển kinh tế - xã hội

Nông nghiệp

(GLO)- Được thiên nhiên ưu đãi với diện tích rừng tự nhiên rộng lớn, khí hậu mát mẻ quanh năm cùng hệ sinh thái đa dạng, xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) đang từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân và hướng đến giảm nghèo bền vững.

Gia Lai tăng cường quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu nông sản

Gia Lai tăng cường quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu nông sản

Nông nghiệp

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Công văn số 7255/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tăng cường quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản trên địa bàn tỉnh.

null