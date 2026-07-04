Gia Lai: Hơn 7.580 tấn muối còn tồn trong dân

(GLO)- Theo Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường), đầu năm 2026 đến nay, diện tích sản xuất và số lao động làm muối giảm so với cùng kỳ năm 2025. Toàn tỉnh đã bán 7.556 tấn muối, lượng muối còn tồn trong dân là 7.580,4 tấn.

Ngày 3-7, ông Trần Kim Dương - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản - cho biết, toàn tỉnh hiện có 1.802 lao động tham gia sản xuất muối, giảm 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là một bộ phận diêm dân không tiếp tục gắn bó với nghề, chuyển sang các ngành nghề khác.

Tổng diện tích sản xuất muối thực tế đạt 141,5 ha, giảm 8,53% so với cùng kỳ, gồm: 34,9 ha sản xuất theo phương pháp truyền thống, 106,5 ha sản xuất trải bạt ô kết tinh và 0,1 ha sản xuất công nghiệp.

Trong đó, xã Đề Gi có 61,5 ha (19,5 ha sản xuất truyền thống và 42 ha trải bạt ô kết tinh); xã An Lương có 80 ha (15,4 ha truyền thống, 64,5 ha trải bạt ô kết tinh và 0,1 ha sản xuất công nghiệp).

Đầu năm 2026 đến nay, tổng sản lượng muối toàn tỉnh đạt 15.136,4 tấn, giảm 0,35% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, sản lượng muối sản xuất theo phương pháp truyền thống đạt 3.018,9 tấn, muối trải bạt ô kết tinh đạt 12.117 tấn và muối sản xuất công nghiệp đạt 0,5 tấn.

Diêm dân xã Đề Gi thu hoạch muối. Ảnh: Trọng Lợi

Cụ thể, xã Đề Gi đạt sản lượng 9.012,5 tấn, gồm 2.062,5 tấn muối truyền thống và 6.950 tấn muối trải bạt ô kết tinh. Xã An Lương đạt 6.123,9 tấn, gồm 956,4 tấn muối truyền thống, 5.167 tấn muối trải bạt ô kết tinh và 0,5 tấn muối công nghiệp.

Về tiêu thụ, toàn tỉnh đã bán 7.556 tấn muối, trong đó xã Đề Gi tiêu thụ 4.056 tấn và xã An Lương tiêu thụ 3.500 tấn. Lượng muối còn tồn trong dân là 7.580,4 tấn, gồm: 4.956,5 tấn tại xã Đề Gi và 2.623,9 tấn tại xã An Lương.

Theo Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, giá muối trên địa bàn tỉnh nhìn chung ổn định so với cùng kỳ năm trước. Giá muối sản xuất theo phương pháp truyền thống dao động từ 1.000-1.200 đồng/kg, trong khi muối trải bạt ô kết tinh được thu mua với giá từ 1.300-1.400 đồng/kg.

Đối với hoạt động chế biến, trên địa bàn tỉnh có 1 đơn vị duy trì sản xuất là Công ty CP Muối và Thực phẩm Bình Định. Doanh nghiệp đã chế biến 1.446 tấn muối với các sản phẩm chủ yếu gồm muối xay, muối sấy và muối i-ốt; sản lượng tiêu thụ đạt 1.175,3 tấn, lượng tồn kho (bao gồm tồn từ năm 2025 chuyển sang) là 630,85 tấn.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, mặc dù diện tích sản xuất và số lao động làm muối giảm do một bộ phận diêm dân chuyển đổi sinh kế nhưng việc mở rộng mô hình sản xuất trải bạt ô kết tinh với năng suất cao đã góp phần duy trì sản lượng muối của tỉnh ở mức ổn định. Vì vậy, sản lượng muối từ đầu năm 2026 đến nay chỉ giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2025.