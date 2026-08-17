Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng: Không mở rộng diện tích sầu riêng, tập trung nâng cao chất lượng

(GLO)- Sầu riêng Việt Nam đang đứng trước yêu cầu nâng chất lượng, kiểm soát chặt vùng trồng và mở rộng thị trường xuất khẩu. Chính phủ vừa đưa ra nhiều yêu cầu mới nhằm phát triển ngành hàng này theo hướng ổn định, bền vững hơn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu các địa phương rà soát, quản lý chặt diện tích sầu riêng, không mở rộng diện tích, tập trung nâng năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất.

Các địa phương rà soát, quản lý chặt diện tích sầu riêng, không mở rộng diện tích. Ảnh: Phương Vi

Nội dung này được nêu tại Thông báo số 421/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng tại cuộc họp về sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tổ chức lại vùng nguyên liệu dựa trên điều kiện đất đai, nguồn nước, khí hậu, hạ tầng và khả năng liên kết thị trường; hạn chế phát triển tự phát tại những khu vực không phù hợp.

Sản xuất sầu riêng cần gắn với sơ chế, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư trở lại vùng nguyên liệu, hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Các cơ quan chức năng được yêu cầu tăng cường giám sát an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật và cảnh báo sớm dịch hại. Sản phẩm có nguồn gốc từ vùng trồng bị cảnh báo nhiễm Cadimi sẽ không được cấp phép xuất khẩu và phải áp dụng biện pháp quản lý nghiêm ngặt.

Chính phủ cũng định hướng mở rộng thị trường, trong đó tăng xuất khẩu sầu riêng đông lạnh sang Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Canada, Hàn Quốc và Australia; đồng thời xúc tiến thương mại tại Anh, Pháp, Hà Lan và UAE.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì triển khai Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP ngày 31-7-2026, tháo gỡ vướng mắc về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và kiểm nghiệm.

Đối với các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra ách tắc trong cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, kiểm nghiệm hoặc ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu sầu riêng.