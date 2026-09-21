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Lần đầu tiên sinh sản nhân tạo thành công cá bông lau

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NHÃ UYÊN (theo CTU, VGP News)

(GLO)- Trường Thủy sản, Đại học Cần Thơ vừa công bố thành công đầu tiên trong nuôi cá bông lau bố mẹ và sinh sản nhân tạo loài cá có giá trị kinh tế cao, mở ra triển vọng phát triển đối tượng nuôi mới ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Kết quả đạt được trong khuôn khổ dự án hợp tác quốc tế “Đa dạng hóa loài thủy sản nuôi ở Đồng bằng sông Cửu Long qua chọn lọc loài cá da trơn nước lợ: Cách tiếp cận đa chiều trong phát triển bền vững” (DIVERSAQUA).

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Cá con (cá hương) bông lau sinh sản nhân tạo 3 tuần tuổi. Ảnh: CTU/VGP

Dự án được tài trợ bởi Viện Hàn lâm về Nghiên cứu và Giáo dục sau đại học cùng Ủy ban Hợp tác Quốc tế (ARES-CCI) của Vương quốc Bỉ. Phía Bỉ có Đại học Namur và Đại học Liège; phía Việt Nam có Đại học Cần Thơ, do GS.TS. Nguyễn Thanh Phương làm chủ nhiệm.

Sau hơn 2 năm triển khai, nhóm nghiên cứu đã nuôi cá bông lau bố mẹ thành thục từ cá giống trong hệ thống bể tuần hoàn do Đại học Cần Thơ thiết lập. Cá bố mẹ sau đó được kích thích sinh sản nhân tạo bằng các loại kích dục tố thường sử dụng trong nuôi trồng thủy sản.

Đáng chú ý, cá bột tiếp tục được ương nuôi thành công trong bể đến giai đoạn cá hương và cá giống. Đây là cơ sở quan trọng để nhóm nghiên cứu tiếp tục tối ưu hóa quy trình nuôi vỗ, sinh sản nhân tạo cá bông lau thuần chủng, chủ động nguồn cá bố mẹ và cung cấp con giống phục vụ nghiên cứu, phát triển nuôi thương phẩm.

Theo Đại học Cần Thơ, cá bông lau (Pangasius krempfi) là loài cá da trơn sống ở vùng nước lợ, di cư sinh sản ở thượng nguồn sông Mekong. Loài cá này có kích thước lớn, thịt ngon và giá trị kinh tế cao. Cá bông lau thương phẩm có trọng lượng trung bình khoảng 2 kg.

Hiện một số hộ dân ven biển Đồng bằng sông Cửu Long đã thử nuôi cá bông lau thương phẩm trong ao nước lợ, sử dụng nguồn giống đánh bắt từ cửa sông tự nhiên. Kết quả bước đầu cho thấy triển vọng phát triển mô hình nuôi.

Thành công trong sản xuất giống nhân tạo giúp mở rộng khả năng phát triển cá bông lau thành đối tượng nuôi mới, có tiềm năng thích nghi với điều kiện xâm nhập mặn do biến đổi khí hậu.

Đại học Cần Thơ cho biết, kết quả nghiên cứu có thể góp phần đa dạng hóa các loài cá da trơn nuôi; đồng thời mở ra khả năng phát triển thêm sản phẩm phục vụ xuất khẩu bên cạnh cá tra, đối tượng nuôi truyền thống của vùng.

Thời gian tới, trường tiếp tục nghiên cứu sản xuất giống các loài cá da trơn khác, hướng đến lựa chọn và phát triển các đối tượng nuôi phù hợp với điều kiện môi trường thay đổi, phục vụ phát triển bền vững ngành thủy sản Đồng bằng sông Cửu Long.

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