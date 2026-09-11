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Hơn 80 tấn ốc hương chết, người nuôi thiệt hại hàng tỷ đồng

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo VnExpress, Báo Khánh Hòa)

(GLO)- Hơn 80 tấn ốc hương của khoảng 13 hộ nuôi tại xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa bị chết, gây thiệt hại lớn cho người dân. Cơ quan chuyên môn đang tiếp tục lấy mẫu, phân tích để xác định nguyên nhân.

Theo UBND xã Đại Lãnh, địa phương hiện có khoảng 44,5 ha nuôi ốc hương. Qua thống kê, gần 8 ha của 13 hộ bị thiệt hại, với tổng lượng ốc chết ước hơn 80 tấn. Phần lớn ốc chết sau 2-4,5 tháng nuôi, khi đạt kích thước khoảng 120-500 con/kg.

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Ốc hương chết chất đống tại bờ đìa. Ảnh: Bùi Toàn/VnExpress

Tại thôn Tuần Lễ, nhiều hộ nuôi cho biết ốc bắt đầu chết hàng loạt trong thời gian ngắn, dù đã đầu tư nhiều tháng và chuẩn bị bước vào giai đoạn thu hoạch. Một hộ nuôi 2,5 triệu con giống trên diện tích hơn 1 ha, đã đầu tư khoảng 700 triệu đồng; nếu vụ nuôi thuận lợi, doanh thu dự kiến khoảng 2 tỷ đồng, lợi nhuận 600-700 triệu đồng.

Một hộ khác thả 2,4 triệu con giống, đầu tư hơn 500 triệu đồng nhưng sau hai đợt ốc chết chỉ còn khoảng 700.000 con. Nếu số ốc còn lại tiếp tục chết, thiệt hại có thể lên tới khoảng 500 triệu đồng.

Theo Báo Khánh Hòa, tình trạng ốc hương chết cũng xảy ra tại nhiều khu vực từ Đại Lãnh đến Vạn Hưng, khiến nhiều hộ rơi vào cảnh khó khăn, nợ nần. Riêng một hộ tại xã Vạn Hưng cho biết hơn 20 tấn ốc chuẩn bị xuất bán bị chết, gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng.

Về nguyên nhân, UBND xã Đại Lãnh nhận định thời tiết năm nay diễn biến khắc nghiệt, gió Nam kéo dài làm môi trường nuôi biến động và tỷ lệ hao hụt thủy sản tăng. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác khiến ốc hương chết hàng loạt vẫn chưa được xác định.

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Ốc chết được vớt từ dưới hồ lên. Ảnh: Đ.H/VnExpress

Kết quả quan trắc môi trường tại một số khu vực nuôi ở thôn Tuần Lễ và Vũng Ké cho thấy hàm lượng amoni và độ mặn cao hơn giới hạn cho phép. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Khánh Hòa, hàm lượng amoni vượt ngưỡng có thể liên quan đến tình trạng tích tụ chất hữu cơ trong ao, từ thức ăn dư thừa, chất bài tiết của thủy sản và xác tảo, vi sinh vật.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa đã đề nghị địa phương hướng dẫn người nuôi kiểm soát nguồn nước, theo dõi các chỉ tiêu môi trường như pH, độ mặn, oxy hòa tan; duy trì quạt nước, sục khí và thu gom ốc chết, thức ăn dư thừa, chất hữu cơ dưới đáy ao. Cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát các vùng nuôi, lấy mẫu và phân tích để làm rõ nguyên nhân ốc chết hàng loạt.

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