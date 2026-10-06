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11 dự án tham gia vòng chung kết cuộc thi “Nông dân khởi nghiệp sáng tạo”

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VÕ HƯỜNG
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(GLO)- Sáng 6-10, tại phường Quy Nhơn, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức vòng chung kết cuộc thi “Nông dân khởi nghiệp sáng tạo” tỉnh Gia Lai lần thứ II năm 2026.

Đây là hoạt động thực hiện theo Đề án số 03 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về nâng cao vai trò của Hội trong hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo.

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Đại diện Dự án Cá ngừ kho khóm cà (xã Đề Gi) trình bày về dự án tại cuộc thi. Ảnh: Phi Long

Cuộc thi nhằm tiếp tục khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, khát vọng làm giàu chính đáng trong cán bộ, hội viên nông dân. Qua đó, tìm kiếm, tôn vinh và hỗ trợ nhân rộng các mô hình, dự án sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị gắn với chương trình OCOP, ứng dụng khoa học, công nghệ mới và phát triển nông nghiệp xanh, bền vững tại địa phương.

Sau thời gian phát động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cơ sở với 24 hồ sơ, dự án đăng ký tham gia đến từ các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

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11 dự án tham gia vòng chung kết cuộc thi đa dạng trên các lĩnh vực. Ảnh: Phi Long

Trải qua vòng sơ khảo, Ban Tổ chức đã tuyển chọn 11 ý tưởng, dự án xuất sắc để vào vòng chung kết. Các dự án đa dạng từ trồng trọt, chăn nuôi, chế biến sâu cho đến nông nghiệp tuần hoàn và du lịch trải nghiệm, thể hiện sự chủ động và tinh thần dám nghĩ, dám làm của nông dân tỉnh nhà.

Dự kiến, kết quả cuộc thi sẽ được công bố vào ngày 22-10.

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