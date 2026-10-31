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Tìm giải pháp quản trị rủi ro và đẩy mạnh xuất khẩu nông sản qua sàn DNEX

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VŨ HOÀNG
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(GLO)- Chiều 30-10, tại phường Quy Nhơn, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Sở Giao dịch Hàng hóa Đà Nẵng (DNEX) tổ chức Hội thảo chuyên đề “Tiềm năng hàng hóa xuất khẩu Gia Lai và cơ hội giao dịch, đầu tư cùng DNEX”.

Sự kiện thu hút sự tham gia của gần 80 đại biểu đại diện cho các sở, ngành, tổ chức tín dụng, hiệp hội cùng đông đảo doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh.

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Ông Nguyễn Đình Kha - Phó Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Hoàng Vũ

Tại hội thảo, các chuyên gia đã tập trung phân tích và đánh giá tiềm năng kết nối các nông sản chủ lực của Gia Lai như: cà phê, hồ tiêu, cao su và viên gỗ nén với thị trường quốc tế.

Đồng thời, đại diện DNEX đã giới thiệu chi tiết mô hình vận hành của sàn giao dịch cùng hệ sinh thái dịch vụ phụ trợ toàn diện như: hạ tầng logistics và hệ thống kho bãi đạt chuẩn; hoạt động kiểm định chất lượng hàng hóa; các giải pháp tài trợ thương mại cho doanh nghiệp.

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Đại diện Sở Giao dịch Hàng hóa Đà Nẵng (DNEX) chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Hoàng Vũ

Bên cạnh đó, hội thảo cũng dành thời gian thảo luận sâu về các xu hướng và tiêu chuẩn phát triển bền vững hiện nay như: tiêu chuẩn ESG; quy định chống phá rừng của Liên minh Châu Âu (EUDR) và tiềm năng từ thị trường tín chỉ carbon.

Thông qua hội thảo, các doanh nghiệp Gia Lai được tiếp cận công cụ phái sinh hàng hóa. Đây được xem là "lá chắn" hiệu quả giúp các doanh nghiệp Gia Lai chủ động phòng ngừa rủi ro trước những biến động bất ổn của giá nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra.

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Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Hoàng Vũ

Việc ứng dụng các giải pháp này góp phần cụ thể hóa Đề án phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam. Qua đó, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định hoạt động sản xuất, tối ưu hóa năng lực cạnh tranh và tự tin tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

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