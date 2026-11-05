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Xuất khẩu nông sản tăng trưởng: Rau quả, thủy sản dẫn dắt đà bứt phá

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo Vietnam+, Chinhphu.vn)

(GLO)- Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam trong 10 tháng năm 2026 ước đạt 63,02 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ. Rau quả, thủy sản và sản phẩm chăn nuôi là những nhóm hàng tăng trưởng nổi bật, trong khi cà phê và gạo chịu áp lực giảm giá.

Theo số liệu Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố ngày 4-11, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 107,14 tỷ USD. Ngành duy trì xuất siêu 18,91 tỷ USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong cơ cấu xuất khẩu, nhóm nông sản đạt 32,65 tỷ USD, tăng 3,9%; lâm sản đạt 16,13 tỷ USD, tăng 7,3%; thủy sản đạt 10,44 tỷ USD, tăng 11,7%. Đáng chú ý, sản phẩm chăn nuôi đạt 642,7 triệu USD, tăng 25,1%.

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Xuất khẩu thủy sản 10 tháng đầu năm 2026 đạt 10,44 tỷ USD, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: VASEP

Rau quả tiếp tục là điểm sáng với kim ngạch 8,32 tỷ USD, tăng 17,8%. Trung Quốc chiếm 64,8% tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng này. Xuất khẩu rau quả sang Hoa Kỳ và Hàn Quốc cũng tăng lần lượt 19,2% và 11,1%.

Hồ tiêu đạt 1,58 tỷ USD, tăng 13,1%, nhờ lượng xuất khẩu tăng 17,5%, dù giá bình quân giảm 3,8%. Hạt điều đạt 4,38 tỷ USD, tăng 2,2%; trong đó, giá xuất khẩu bình quân tăng 4,3% đã bù đắp phần nào mức giảm nhẹ về lượng.

Ở chiều ngược lại, cà phê và gạo ghi nhận kim ngạch giảm. Cà phê xuất khẩu đạt khoảng 1,6 triệu tấn, tăng 18,7%, nhưng giá trị chỉ đạt 7,09 tỷ USD, giảm 5% do giá bình quân giảm gần 20%, còn khoảng 4.528 USD/tấn.

Với mặt hàng gạo, lượng xuất khẩu đạt 6,8 triệu tấn, kim ngạch 3,31 tỷ USD, giảm lần lượt 4,6% và 9,7%. Giá xuất khẩu bình quân giảm 5,4%, xuống khoảng 484 USD/tấn.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lớn nhất của Việt Nam, tiếp đến là Hoa Kỳ và Nhật Bản. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 19% so với cùng kỳ.

Bên cạnh kết quả tích cực, ngành hàng vẫn đối mặt với thách thức từ biến động giá, sự phụ thuộc vào một số thị trường lớn và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc.

Để duy trì đà tăng trưởng, cần tiếp tục đa dạng hóa thị trường, nâng cao năng lực chế biến, bảo quản và phát triển chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ. Doanh nghiệp cũng cần chú trọng tiêu chuẩn chất lượng, xây dựng thương hiệu và tăng tỷ trọng sản phẩm chế biến sâu. Mục tiêu lâu dài không chỉ là tăng sản lượng mà còn phải nâng cao giá trị sản phẩm, củng cố sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

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