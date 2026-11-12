Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông nghiệp

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Gia Lai yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại trong công tác chống khai thác IUU

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC NGA NGỌC NGA
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành và UBND các xã, phường ven biển tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục dứt điểm những tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). 

Theo UBND tỉnh Gia Lai, qua kiểm tra của đoàn công tác liên ngành, công tác chống khai thác IUU tại một số địa phương, đơn vị vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là trong quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, kiểm soát xuất nhập bến, truy xuất nguồn gốc thủy sản, xử lý vi phạm và giải quyết chính sách hỗ trợ tàu cá giải bản.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương trực tiếp chỉ đạo xử lý từng tồn tại, phân công cụ thể người thực hiện, người kiểm tra và kết quả phải đạt; không đùn đẩy trách nhiệm, không chờ hướng dẫn đối với nhiệm vụ đã rõ thẩm quyền. Việc khắc phục phải được kiểm tra thực tế, có hồ sơ chứng minh, không hợp thức hóa hồ sơ hoặc báo cáo hoàn thành khi chưa đủ căn cứ.

Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì kiểm tra, đôn đốc việc khắc phục tại 12 xã, phường và 5 đơn vị; rà soát 184 tàu cá hết hạn hoặc chưa được cấp giấy phép khai thác; phối hợp đối chiếu dữ liệu VNFishbase, eCDT, VMS và nhật ký khai thác điện tử. Đồng thời, chỉ đạo các ban quản lý cảng cá khắc phục những tồn tại về truy xuất nguồn gốc, đối soát hồ sơ xuất nhập bến, sản lượng thủy sản và giấy tờ liên quan.

tau.jpg
Việc giải quyết chính sách giải bản tàu cá ở một số địa phương còn chậm. Ảnh: Phan Tuấn

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh được giao kiểm tra thực chất điều kiện tàu xuất bến, tình trạng hoạt động và việc duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS); kiên quyết không cho tàu chưa đủ điều kiện tham gia khai thác.

Công an tỉnh phối hợp xác minh, xử lý tàu đã xóa đăng ký nhưng vẫn hoạt động, tàu chuyển nhượng chưa rõ nơi đến, phương tiện sử dụng nghề cấm và các hành vi có dấu hiệu tội phạm liên quan đến khai thác IUU.

Đối với các địa phương ven biển, UBND tỉnh yêu cầu kiểm tra toàn bộ tàu chưa đăng ký, tàu thiếu hoặc hết hạn giấy tờ; xác định rõ chủ tàu, hiện trạng, vị trí neo đậu, gắn bảng nhận diện và phân công cán bộ giám sát. Tập trung ngăn chặn hoạt động nghề cấm, sai nghề, sai vùng tại đầm Thị Nại, đầm Đề Gi, đầm Trà Ổ, các bãi ngang và bến cá tạm; hoàn thành rà soát tàu chưa thực hiện eCDT, tổ chức kiểm soát chặt tàu xuất nhập bến.

Đặc biệt, tỉnh yêu cầu tập trung xử lý những địa bàn còn nhiều tồn tại như Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Tuy Phước, Đề Gi, Phù Mỹ Đông và An Lương. Trong đó, xã Tuy Phước phải phối hợp xử lý 27 tàu hoạt động nghề cấm; xã An Lương kiểm soát chặt 80 tàu chưa đăng ký, không để tiếp tục khai thác trên đầm Đề Gi. Xã Đề Gi tập trung giải quyết 215 hồ sơ giải bản và 357 hồ sơ hỗ trợ; phường Quy Nhơn rà soát 174 tàu chưa thực hiện eCDT, đồng thời đẩy nhanh giải quyết các hồ sơ hỗ trợ giải bản còn tồn đọng.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương thẩm định, phê duyệt và chi trả các hồ sơ đủ điều kiện theo các nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ tàu cá; hoàn tất bàn giao, phá dỡ, xử lý tài sản và xóa đăng ký đối với tàu giải bản, không để vỏ tàu, máy tàu được tái sử dụng vào hoạt động khai thác trái quy định.

Các địa phương, đơn vị phải báo cáo tiến độ về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước 11 giờ thứ tư hằng tuần; hoàn thành báo cáo kết quả và hồ sơ chứng minh chậm nhất ngày 30-11-2026. Ngay sau thời hạn này, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức kiểm tra lại, báo cáo UBND tỉnh, nêu rõ những đơn vị chưa hoàn thành và trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ liên quan. Các trường hợp thiếu trách nhiệm, báo cáo sai sự thật hoặc để vi phạm tiếp diễn sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

(GLO)- Trước yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại trong hoạt động chống khai thác IUU để chuẩn bị làm việc với Ủy ban châu Âu (EC) trong tháng 11-2026, tỉnh Gia Lai đang tăng cường giám sát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải bản.

Có thể bạn quan tâm

Hơn 900 triệu đồng triển khai mô hình canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hỗ trợ hơn 900 triệu đồng triển khai mô hình canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu

Nông nghiệp

(GLO)- Ngày 5-11, tại xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai), Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (ASISOV) phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức hội nghị triển khai mô hình canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu thuộc Gói thầu số 1, Dự án Làng Hòa Bình Việt Nam - Hàn Quốc.

Thơm bùi hạt lúa rẫy Bana Pơ Nâm

Thơm bùi hạt lúa rẫy Bahnar Pơ Nâm

Nông nghiệp

(GLO)- Gắn bó với núi rừng qua bao thế hệ, hạt lúa rẫy mang hương vị mộc mạc và lưu giữ những giá trị văn hóa của người Bahnar Pơ Nâm ở thôn 7, xã Sơn Lang. Giữa nhịp sống hiện đại, những giống lúa cổ vẫn được gieo trồng, nối dài ký ức buôn làng và mở thêm hướng phát triển du lịch cộng đồng.

Kết quả nghiên cứu phải tạo ra giá trị thực tiễn

Kết quả nghiên cứu phải tạo ra giá trị thực tiễn

Nông nghiệp

(GLO)- Tròn 20 năm gắn bó với nghề nghiên cứu, chọn tạo và chuyển giao giống cây trồng, Thạc sĩ Trương Thị Thuận - Phó phụ trách Bộ môn Cây đậu đỗ (Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ, phường Quy Nhơn Bắc) đã góp phần đưa nhiều giống cây trồng mới vào sản xuất.

Gia Lai có 75.088 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi

Gia Lai có 75.088 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi

Nông nghiệp

(GLO)- Đến cuối năm 2025, tỉnh Gia Lai có 75.088 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, tăng 6.957 hộ so với giai đoạn 2017-2022. Trong đó, có 74.306 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp cơ sở, 706 hộ cấp tỉnh và 76 hộ cấp trung ương.

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở “ốc đảo” Kon Pne

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở "ốc đảo" Kon Pne

Nông nghiệp

(GLO)- Làng Kon Pne (xã Đak Rong) từng được xem là “ốc đảo” bởi địa hình cách trở, giao thông khó khăn, song lại có lợi thế khí hậu mát mẻ, nguồn nước tự nhiên dồi dào, phù hợp để nuôi cá tầm. Năm 2023, Công ty TNHH một thành viên Yến Hiền Gia Lai đầu tư mô hình nuôi cá tầm tại đây.

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

Nông nghiệp

(GLO)- Trước yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại trong hoạt động chống khai thác IUU để chuẩn bị làm việc với Ủy ban châu Âu (EC) trong tháng 11-2026, tỉnh Gia Lai đang tăng cường giám sát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải bản.

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

Nông nghiệp

(GLO)- Từ cà phê VietGAP ở Ia Phí đến vùng khoai lang Nhật và mô hình chăn nuôi bò sinh sản liên kết tại Chư A Thai, nông dân Gia Lai dần thay đổi tư duy sản xuất. Làm nông theo tiêu chuẩn, ứng dụng khoa học kỹ thuật và gắn với thị trường mở hướng nâng giá trị nông sản, tăng thu nhập bền vững.

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

Thời sự

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

Nông nghiệp

(GLO)- Từ những rẫy cà phê sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, người dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đang thay đổi cách làm bằng việc liên kết vào hợp tác xã (HTX), sản xuất theo quy trình bền vững, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và kết nối với doanh nghiệp để nâng tầm giá trị cà phê địa phương.

null