Gia Lai yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại trong công tác chống khai thác IUU

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành và UBND các xã, phường ven biển tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục dứt điểm những tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Theo UBND tỉnh Gia Lai, qua kiểm tra của đoàn công tác liên ngành, công tác chống khai thác IUU tại một số địa phương, đơn vị vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là trong quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, kiểm soát xuất nhập bến, truy xuất nguồn gốc thủy sản, xử lý vi phạm và giải quyết chính sách hỗ trợ tàu cá giải bản.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương trực tiếp chỉ đạo xử lý từng tồn tại, phân công cụ thể người thực hiện, người kiểm tra và kết quả phải đạt; không đùn đẩy trách nhiệm, không chờ hướng dẫn đối với nhiệm vụ đã rõ thẩm quyền. Việc khắc phục phải được kiểm tra thực tế, có hồ sơ chứng minh, không hợp thức hóa hồ sơ hoặc báo cáo hoàn thành khi chưa đủ căn cứ.

Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì kiểm tra, đôn đốc việc khắc phục tại 12 xã, phường và 5 đơn vị; rà soát 184 tàu cá hết hạn hoặc chưa được cấp giấy phép khai thác; phối hợp đối chiếu dữ liệu VNFishbase, eCDT, VMS và nhật ký khai thác điện tử. Đồng thời, chỉ đạo các ban quản lý cảng cá khắc phục những tồn tại về truy xuất nguồn gốc, đối soát hồ sơ xuất nhập bến, sản lượng thủy sản và giấy tờ liên quan.

Việc giải quyết chính sách giải bản tàu cá ở một số địa phương còn chậm. Ảnh: Phan Tuấn

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh được giao kiểm tra thực chất điều kiện tàu xuất bến, tình trạng hoạt động và việc duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS); kiên quyết không cho tàu chưa đủ điều kiện tham gia khai thác.

Công an tỉnh phối hợp xác minh, xử lý tàu đã xóa đăng ký nhưng vẫn hoạt động, tàu chuyển nhượng chưa rõ nơi đến, phương tiện sử dụng nghề cấm và các hành vi có dấu hiệu tội phạm liên quan đến khai thác IUU.

Đối với các địa phương ven biển, UBND tỉnh yêu cầu kiểm tra toàn bộ tàu chưa đăng ký, tàu thiếu hoặc hết hạn giấy tờ; xác định rõ chủ tàu, hiện trạng, vị trí neo đậu, gắn bảng nhận diện và phân công cán bộ giám sát. Tập trung ngăn chặn hoạt động nghề cấm, sai nghề, sai vùng tại đầm Thị Nại, đầm Đề Gi, đầm Trà Ổ, các bãi ngang và bến cá tạm; hoàn thành rà soát tàu chưa thực hiện eCDT, tổ chức kiểm soát chặt tàu xuất nhập bến.

Đặc biệt, tỉnh yêu cầu tập trung xử lý những địa bàn còn nhiều tồn tại như Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Tuy Phước, Đề Gi, Phù Mỹ Đông và An Lương. Trong đó, xã Tuy Phước phải phối hợp xử lý 27 tàu hoạt động nghề cấm; xã An Lương kiểm soát chặt 80 tàu chưa đăng ký, không để tiếp tục khai thác trên đầm Đề Gi. Xã Đề Gi tập trung giải quyết 215 hồ sơ giải bản và 357 hồ sơ hỗ trợ; phường Quy Nhơn rà soát 174 tàu chưa thực hiện eCDT, đồng thời đẩy nhanh giải quyết các hồ sơ hỗ trợ giải bản còn tồn đọng.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương thẩm định, phê duyệt và chi trả các hồ sơ đủ điều kiện theo các nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ tàu cá; hoàn tất bàn giao, phá dỡ, xử lý tài sản và xóa đăng ký đối với tàu giải bản, không để vỏ tàu, máy tàu được tái sử dụng vào hoạt động khai thác trái quy định.

Các địa phương, đơn vị phải báo cáo tiến độ về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước 11 giờ thứ tư hằng tuần; hoàn thành báo cáo kết quả và hồ sơ chứng minh chậm nhất ngày 30-11-2026. Ngay sau thời hạn này, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức kiểm tra lại, báo cáo UBND tỉnh, nêu rõ những đơn vị chưa hoàn thành và trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ liên quan. Các trường hợp thiếu trách nhiệm, báo cáo sai sự thật hoặc để vi phạm tiếp diễn sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định.