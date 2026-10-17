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Xã Kbang hoàn thành rà soát dữ liệu vùng trồng sầu riêng, cà phê

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MINH PHƯƠNG
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(GLO)- Đến thời điểm hiện tại, xã Kbang (tỉnh Gia Lai) đã hoàn thành thu thập thông tin của 838 hộ trồng sầu riêng và cà phê, với tổng diện tích 1.228,3 ha, đạt 100% kế hoạch rà soát theo dữ liệu cập nhật trên hệ thống của tỉnh.

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Gia Lai về chuẩn hóa dữ liệu vùng trồng gắn với cấp mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc nông sản, UBND xã Kbang đã ban hành kế hoạch triển khai, thành lập tổ công tác phối hợp với 14/14 thôn, làng thôn, làng thực hiện.

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Xã Kbang đã hoàn thành thu thập thông tin của 838 hộ trồng sầu riêng và cà phê. Ảnh: Minh Phương

Kết quả rà soát cho thấy, toàn xã có 45 hộ trồng sầu riêng với diện tích 72,3 ha và 793 hộ trồng cà phê với 1.156 ha. Tuy nhiên, diện tích sầu riêng trồng thuần chỉ có 4,8 ha; còn lại 67,5 ha trồng xen cà phê, mắc ca và các loại cây ăn quả khác. Nhiều hộ trồng xen sầu riêng chủ yếu để thử nghiệm, phục vụ gia đình và bán lẻ trong thôn, xã.

Thời gian tới, xã tiếp tục kiểm tra, đối chiếu, chuẩn hóa thông tin nhằm bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác, không trùng lặp; đồng thời dự kiến tập huấn hướng dẫn ghi nhật ký sản xuất cho các hộ có nhu cầu đăng ký mã số vùng trồng.

Địa phương cũng đề nghị cơ quan chuyên môn hỗ trợ xác định, chuẩn hóa diện tích, vị trí vùng trồng và xử lý các trường hợp dữ liệu chưa thống nhất.

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