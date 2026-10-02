Gia Lai đẩy nhanh cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói

(GLO)- Thực hiện Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP ngày 31-7 của Chính phủ về Quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, đến ngày 30-9, các xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã cấp 61 mã số vùng trồng với tổng diện tích 168,67 ha.

Theo thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai), trong số này có 3 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu, diện tích 51,37 ha, gồm 1 mã số sầu riêng 28 ha và 2 mã số ớt 23,37 ha. Các mã số này đã được gửi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) để thực hiện thủ tục gửi nước nhập khẩu phê duyệt theo quy định.

Đối với thị trường trong nước, các địa phương đã cấp 58 mã số vùng trồng với tổng diện tích 117,3 ha, gồm 31 mã số cà phê, diện tích 69,64 ha; 24 mã số sầu riêng, diện tích 47,16 ha và 3 mã số rau dưa, diện tích 0,5 ha.

Việc cấp mã số được thực hiện ngay tại cấp xã, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Ảnh minh họa: T.L

Hiện có 5 xã, phường thực hiện cấp mã số vùng trồng. Trong đó, xã Mang Yang cấp 53 mã số, gồm 30 mã số cà phê và 23 mã số sầu riêng; phường Hoài Nhơn Nam cấp 4 mã số, gồm 1 mã số sầu riêng và 3 mã số rau dưa; phường An Khê cấp 2 mã số ớt; phường An Phú cấp 1 mã số cà phê và xã Ia Grai cấp 1 mã số sầu riêng.

Cùng với mã số vùng trồng, đến nay tỉnh đã cấp 1 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng tại phường An Phú, công suất 50-70 tấn/ngày.

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh hiện có 497 mã số vùng trồng với hơn 13.174 ha, trong đó 113 mã số vùng trồng phục vụ thị trường trong nước, với 630,89 ha và 384 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu, với hơn 12.712 ha. Ngoài ra, có 61 mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu sang Trung Quốc, công suất từ 3.570 - 3.840 tấn quả tươi/ngày.

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lê Hoài Lam, việc cấp mã số được thực hiện ngay tại cấp xã, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Tuy nhiên, cùng với đẩy nhanh tiến độ, các địa phương phải bảo đảm thông tin kê khai chính xác, vùng trồng đáp ứng điều kiện và duy trì đầy đủ yêu cầu sau khi được cấp mã số. Đây là cơ sở để nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu của thị trường và nâng giá trị nông sản Gia Lai.