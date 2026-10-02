Vì sao Pandora chọn Việt Nam đặt nhà máy trang sức 150 triệu USD?

(GLO)- Pandora, thương hiệu trang sức lớn nhất thế giới, ngày 1-10 chính thức đưa vào hoạt động nhà máy chế tác tại TP. Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư 150 triệu USD. Đây là cơ sở sản xuất được Pandora xác định là nhà máy chế tác trang sức tinh xảo lớn nhất thế giới.

Đặt tại Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore III (VSIP III), nhà máy có diện tích 7,5 ha, công suất thiết kế lên tới 60 triệu sản phẩm mỗi năm. Khi vận hành đầy đủ, cơ sở này dự kiến tạo khoảng 7.000 việc làm và nâng khoảng 50% năng lực sản xuất toàn cầu của Pandora.

Theo Pandora, Việt Nam được lựa chọn sau quá trình đánh giá nhiều địa điểm. Các yếu tố quan trọng gồm nguồn nhân lực có tay nghề, truyền thống chế tác trang sức, cơ sở hạ tầng, năng lượng sạch và môi trường kinh doanh.

Nhà máy chế tác lớn nhất của Pandora trên toàn cầu tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Ảnh internet

CEO Pandora Berta de Pablos-Barbier cho biết Việt Nam nổi bật nhờ lực lượng lao động lành nghề, truyền thống chế tác lâu đời cùng hạ tầng sản xuất và môi trường kinh doanh thuận lợi. Doanh nghiệp xác định nhà máy tại Việt Nam là khoản đầu tư dài hạn nhằm tăng năng lực, tính linh hoạt và khả năng đổi mới trong sản xuất.

Không chỉ bổ sung công suất, dự án còn giúp Pandora đa dạng hóa mạng lưới sản xuất. Trước khi đầu tư tại Việt Nam, hoạt động chế tác của tập đoàn tập trung tại Thái Lan, nơi ba nhà máy đang sử dụng khoảng 13.000 lao động. Năm 2025, Pandora bán 112 triệu sản phẩm trên toàn cầu.

Nhà máy tại Việt Nam cũng được thiết kế theo các tiêu chuẩn môi trường cao. Cơ sở đạt chứng nhận LEED Gold, sử dụng 100% điện tái tạo và toàn bộ vàng, bạc dùng trong sản xuất là nguyên liệu tái chế. Pandora cho biết các tiêu chuẩn này phù hợp với chiến lược giảm phát thải của tập đoàn.

Một yếu tố khác là định hướng sản xuất mới của Pandora. Tập đoàn đang mở rộng các sản phẩm mạ bạch kim trong bối cảnh giá bạc biến động, đồng thời tăng khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trường toàn cầu.

Việc Pandora lần đầu mở nhà máy bên ngoài Thái Lan cho thấy Việt Nam đang được lựa chọn không chỉ để bổ sung năng lực sản xuất mà còn trở thành một mắt xích trong chuỗi cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp. Với công suất tới 60 triệu sản phẩm mỗi năm, nhà máy 150 triệu USD này được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch mở rộng sản xuất của Pandora.