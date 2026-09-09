Jisoo (BlackPink) gây choáng với bộ trang sức gần 20 tỉ đồng

Jisoo (BlackPink) khiến người hâm mộ trầm trồ với diện mạo thanh lịch tại một bữa tiệc tối. Điểm nhấn trong màn xuất hiện lần này là bộ trang sức xa xỉ được cho là có giá trị hơn 1 tỉ won (gần 20 tỉ đồng), Kbizoom đưa tin.

Jisoo nhiều lần gây chú ý với trang sức xa xỉ

Ngày 8.9, Jisoo đăng tải loạt ảnh chụp tại một sự kiện trên trang cá nhân, kèm chú thích: "Một bữa tối tuyệt đẹp". Trong những bức ảnh được chia sẻ, nữ ca sĩ lựa chọn thiết kế váy đen trễ vai, khéo léo khoe phần xương quai xanh thanh mảnh. Cô kết hợp cùng đôi găng tay da dài, tạo nên tổng thể hiện đại và sang trọng.

Bộ trang sức đính ngọc lục bảo, sapphire và kim cương trở thành điểm nhấn nổi bật trong diện mạo của Jisoo. Ảnh: Chụp màn hình Instagram sooyaaa_

Đặc biệt, bộ trang sức mang nét truyền thống được Jisoo phủ khắp người nhanh chóng thu hút sự chú ý. Chiếc vòng cổ, hoa tai cùng những chiếc nhẫn được chế tác tinh xảo, đính ngọc lục bảo, sapphire và kim cương. Theo thông tin được chia sẻ, đây là những món trang sức cao cấp thuộc phân khúc xa xỉ, với tổng giá trị ước tính lên tới hàng chục tỉ đồng, khiến người hâm mộ không khỏi choáng ngợp.

Đây không phải lần đầu Jisoo khiến giới mộ điệu chú ý với những món trang sức lộng lẫy. Với vai trò đại sứ toàn cầu của Cartier, nữ ca sĩ thường xuyên xuất hiện cùng các thiết kế trang sức cao cấp của thương hiệu Pháp tại những sự kiện thời trang quốc tế.

Jisoo gia nhập hàng ngũ đại sứ toàn cầu của Cartier từ năm 2022, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực thời trang cao cấp. Ảnh: Chụp màn hình Instagram sooyaaa_

Một trong những màn xuất hiện đáng chú ý nhất diễn ra vào tháng 3.2025, khi Jisoo tham dự Le Grand Dîner du Louvre tại Paris. Tại sự kiện của Cartier, cô diện một thiết kế Panthère de Cartier thuộc bộ sưu tập Nature Sauvage, nổi bật với viên sapphire Ceylon nặng 26,53 carat. Món trang sức càng làm tôn lên vẻ sang trọng và khí chất thanh lịch vốn là đặc trưng của Jisoo.

Trước đó, tại đêm diễn BORN PINK Finale ở Seoul (Hàn Quốc), Jisoo cũng từng gây ấn tượng khi kết hợp trang phục haute couture của Dior với trang sức cao cấp. Một trong những bộ hoa tai cô sử dụng có giá được truyền thông thời trang Việt Nam ghi nhận khoảng 1,5 tỉ đồng. Đáng chú ý, mẫu hoa tai này từng xuất hiện trong MV Flower, tạo nên sự liên kết thú vị giữa hình ảnh trên sân khấu và sản phẩm âm nhạc của chị cả BlackPink.

Đến tháng 5.2026, Jisoo tiếp tục nâng tầm hình ảnh trong lần đầu tham dự Met Gala. Cô xuất hiện trong thiết kế Dior màu hồng được lấy cảm hứng từ khu vườn, kết hợp cùng trang sức Cartier. Điểm nhấn là chiếc vòng cổ thuộc Cartier Collection có từ năm 1905, cùng hoa tai kim cương và nhiều nhẫn bằng bạch kim. Vogue đánh giá những món trang sức này đã góp phần hoàn thiện vẻ ngoài nổi bật của Jisoo trên thảm đỏ Met Gala.

Theo Nguyễn Quang Hải (TNO)