Nam Anh - Nam Em đọ sắc cùng dàn thí sinh Miss Charm 2026

Trên thảm đỏ sự kiện khởi động cuộc thi Miss Charm Vietnam 2026, sự góp mặt của Nam Anh - Nam Em nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Cuộc thi Miss Charm Vietnam 2026 chính thức khởi động với chủ đề Vẻ đẹp được nuôi dưỡng từ văn hóa. Sự kiện được tổ chức tại TP.HCM, có sự góp mặt của Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, Á hậu Mai Ngô, Hoa khôi Lệ Nam, Hoa khôi Nam Em…

Miss Charm Vietnam 2026 đặt văn hóa ở vị trí trung tâm của hành trình tìm kiếm một đại diện nhan sắc mới. Theo ban tổ chức, vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại không chỉ được thể hiện qua ngoại hình mà còn được hình thành từ tri thức, giáo dục, bản lĩnh, lòng tự hào về nguồn cội và khả năng kết nối cộng đồng. Cô gái được lựa chọn “chinh chiến” quốc tế được kỳ vọng không chỉ sở hữu vẻ ngoài nổi bật mà còn có câu chuyện cá nhân, hiểu biết về văn hóa Việt Nam và có khả năng truyền tải những giá trị ấy bằng ngôn ngữ của thế hệ mới.

Nhà thiết kế Lê Hữu Nhân được bổ nhiệm làm Giám đốc quốc gia cuộc thi Miss Charm tại Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Chủ tịch Miss Charm chia sẻ: “Đây không chỉ là một cuộc thi sắc đẹp mà là nơi vẻ đẹp được kết nối với văn hóa, giáo dục, du lịch và những giá trị tích cực mà người phụ nữ có thể mang đến cho cộng đồng. Cuộc thi Miss Charm Vietnam 2026 sẽ tiếp tục tìm kiếm gương mặt hội tụ đầy đủ bản lĩnh, tri thức và chiều sâu văn hóa Việt để tỏa sáng trên đấu trường quốc tế”.

Một trong những nội dung quan trọng được công bố là quyết định bổ nhiệm nhà thiết kế Lê Hữu Nhân giữ vị trí Giám đốc quốc gia Miss Charm Vietnam 2026. Trên cương vị mới, anh sẽ tham gia định hướng và tổ chức các hoạt động của cuộc thi, trong đó có công tác tuyển chọn người đẹp Việt tham dự Miss Charm 2026. Lê Hữu Nhân được kỳ vọng tạo sự kết nối thời trang, văn hóa và hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đương đại trong vai trò mới.

Nam Anh - Nam Em và dàn người đẹp Miss Charm đọ sắc

Màn đọ sắc của Nam Anh - Nam Em tại thảm đỏ khởi động Miss Charm Vietnam nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nếu như giọng ca Vai phụ gây chú ý với thiết kế váy cắt xẻ tôn đôi chân dài thì chị gái song sinh khoe nhan sắc rạng rỡ trong chiếc váy có họa tiết hoa xuyên thấu

Sự kiện có sự góp mặt của Rashmita Rasindran – Miss Charm 2024 (thứ hai từ trái sang) trong vai trò thành viên ban giám khảo. Ngoài ra, dàn mỹ nhân quốc tế cũng có mặt trong sự kiện này gồm Miss Charm Philippines 2026, Miss Charm Malaysia 2026, Miss Charm Indonesia 2026

Á hậu Mai Ngô nổi bật với thiết kế đính kết bắt mắt cùng chi tiết áo choàng lông vũ. Năm 2025, cô "chinh chiến" tại cuộc thi Miss Charm và ghi tên mình vào top 12 chung cuộc

Bùi Quỳnh Hoa gặp gỡ Mai Ngô tại sự kiện

Miss Charm là cuộc thi sắc đẹp quốc tế do Việt Nam khởi xướng. Trải qua ba mùa tổ chức, đây còn là nền tảng kết nối giáo dục, giao lưu văn hóa và quảng bá du lịch. Các người đẹp từng đăng quang ở sân chơi nhan sắc này gồm Luma Russo (Brazil), Rashmita Rasindran (Malaysia) và Anna Blanco (Venezuela).

Theo Thạch Anh (TNO)