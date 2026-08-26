Phương Mỹ Chi 'làm mới' chính mình sau 13 năm ca hát

Sau 3 năm kể từ thành công của album 'Vũ trụ cò bay', Phương Mỹ Chi có thay đổi nhất định trong tư duy âm nhạc. Trong đó, nữ ca sĩ sinh năm 2003 mong muốn được nói về tình yêu lứa đôi bằng cách sử dụng những chất liệu từ âm nhạc truyền thống của các vùng miền khác nhau.

Phương Mỹ Chi chọn cách đặc biệt để nói về tình yêu

Chiều 25.8, Phương Mỹ Chi chính thức giới thiệu đến khán giả album Dân chơi dân ca. Đây là album thứ hai của á quân Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên sau 13 năm theo đuổi nghệ thuật.

Lý giải về ý nghĩa tên gọi của dự án lần này, Phương Mỹ Chi cho biết cô mong muốn từ "dân chơi" được hiểu một cách tích cực, mềm mại hơn. Hoặc giọng ca 10X cũng có cách diễn giải gần gũi hơn là người dân ai cũng có thể bước vào âm nhạc dân gian, cùng hát lên những câu hát của cha ông và tiếp tục gìn giữ nó theo cách của riêng mình. Cô lựa chọn chủ đề dân ca vì muốn thể hiện lòng biết ơn đối với dòng nhạc đã giúp tên tuổi mình tỏa sáng ngay từ những ngày đầu bước chân vào nghệ thuật.

Phương Mỹ Chi trong buổi giới thiệu album Dân chơi dân ca. ẢNH: BTC CUNG CẤP

Bên cạnh đó, Phương Mỹ Chi muốn mang đến cho người nghe những câu chuyện tình yêu từ các đồng bào dân tộc khác nhau theo lối kể riêng biệt. "Từ lúc ưng người mình yêu, thể hiện tình cảm rồi đi đến những giây phút yên bình chỉ cần có nhau là hạnh phúc. Tất cả tiến trình yêu này ở mỗi vùng đất khác nhau thì mình không chỉ yêu người bên cạnh mình mà còn yêu luôn văn hóa, vùng đất mà người thương của mình lớn lên", giọng ca Chiếc lược ngà chia sẻ.

Nam đạo diễn, diễn viên Huỳnh Lập cũng đến chúc mừng Phương Mỹ Chi. Anh hy vọng album của người em thân thiết nhận được nhiều lời khen từ khán giả. "Điều tôi mong muốn ở album này là phần lời phải dễ nghe, dễ thuộc. Và tôi hy vọng album này của Chi đi tới đâu là dân ca tới đó", Huỳnh Lập chia sẻ.

Từng đóng vai anh em trong phim điện ảnh Nhà gia tiên nên cả hai khá thân thiết. ẢNH: BTC CUNG CẤP

Hòa Minzy diện trang phục truyền thống cách điệu đến chúc mừng Phương Mỹ Chi và nhà sản xuất DTAP. ẢNH: BTC CUNG CẤP

Diễn viên Bảo Định đóng vai chồng của Phương Mỹ Chi trong MV Thiên đường với người thương xuất hiện khá muộn tại sự kiện. ẢNH: BTC CUNG CẤP

Trong quá trình thực hiện dự án này, Phương Mỹ Chi và ê kíp cho biết đã có cơ hội đi qua nhiều địa phương, như Trà Vinh, An Giang và tiếp xúc trực tiếp với người dân bản địa vẫn đang gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Những chuyến đi không chỉ mang đến chất liệu cho âm nhạc, từ đó còn giúp nữ ca sĩ nhìn thấy rõ hơn hành trình chuyển từ tình yêu sang hành động của mình.

Ngoài album Dân chơi dân ca, Phương Mỹ Chi còn công bố thực hiện đêm nhạc cùng tên. Theo đó, một phần lợi nhuận từ chương trình dự kiến được nữ ca sĩ và ê kíp dành cho những hoạt động đóng góp vào sự phát triển văn hóa của các dân tộc, tiếp nối mong muốn đã được cô chia sẻ trong quá trình thực hiện dự án.

Theo Minh Hy (TNO)