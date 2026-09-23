'Đệ nhất mỹ nhân châu Á' hé lộ lý do rời showbiz ở đỉnh cao sự nghiệp

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Vương Tổ Hiền phủ nhận giải nghệ vì tổn thương trong tình yêu. 'Đệ nhất mỹ nhân châu Á' hiếm hoi chia sẻ lý do khiến cô thực sự chọn rời xa hào quang khi sự nghiệp diễn xuất đang ở đỉnh cao.

Vương Tổ Hiền từng được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân châu Á", ghi dấu ấn với nhiều phim điện ảnh ăn khách của Hồng Kông. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM THIỆN NỮ U HỒN

Theo HK01 hôm 22.9, Vương Tổ Hiền vừa xuất hiện trong một chương trình trò chuyện, hiếm hoi chia sẻ về chuyện rời showbiz, sang Canada sống kín tiếng trong hơn 20 năm qua. Ngôi sao sinh năm 1967 tâm sự khi bước chân vào làng giải trí, bản thân không hiểu vì sao mình lại thành diễn viên mà chỉ cảm thấy đó là một cái duyên. "Tôi rất trân trọng cơ hội ấy", mỹ nhân phim Thiện nữ u hồn bộc bạch.

Tuy nhiên, đến gần 30 tuổi, sau nhiều năm quay cuồng làm việc với lịch trình thất thường trong ngành cùng sự quan tâm, săn đón dồn dập của truyền thông, "đệ nhất mỹ nhân châu Á" dần cảm thấy mệt mỏi. Khi phim Thanh xà (1993) quay xong, minh tinh bắt đầu nảy sinh ý định ngừng diễn xuất, thường xuyên nghĩ đến chuyện dừng lại.

Vương Tổ Hiền tâm sự thời điểm đó, cuộc sống của mình chỉ xoay quanh việc mỗi ngày được đến phim trường, dốc hết tâm huyết vào từng vai diễn. Sau khi quay xong, nữ diễn viên hầu như không còn thời gian, sức lực để tiếp xúc với thế giới bên ngoài. "Nữ thần màn ảnh" một thời cũng cho biết cảm giác ra ngoài và được rất nhiều người nhận ra, vây quanh khiến bản thân thấy kỳ lạ, hoang mang. "Bởi vì tôi không quen biết mọi người nhưng mọi người lại đều biết tôi", sao phim Thần bài giải thích. Dần dần, cô cảm thấy mệt mỏi và tự hỏi: "Chẳng lẽ cuộc đời mình chỉ có như vậy hay sao?". Nghệ sĩ cũng liên tục tự vấn bản thân: "Rốt cuộc tôi là ai?".

"Ngọc nữ" của màn ảnh Hoa ngữ cũng phủ nhận chuyện giải nghệ vì gặp biến cố trong chuyện tình cảm. Nữ diễn viên thẳng thắn: "Chúng ta đều đang diễn một câu chuyện của đời mình, còn những câu chuyện mà người ngoài truyền tai nhau cũng chỉ là một câu chuyện khác mà thôi".

Vương Tổ Hiền sau khi giải nghệ

Vương Tổ Hiền và Trương Mạn Ngọc trong phim Thanh xà. Nữ diễn viên khiến khán giả tiếc nuối khi giải nghệ giữa lúc sự nghiệp vẫn đang rực rỡ. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM THANH XÀ

Từ năm 2004, sau khi quay xong bộ phim Câu chuyện Thượng Hải, Vương Tổ Hiền giải nghệ, chuyển sang Canada định cư. Hơn 20 năm qua, sao phim Bá chủ bịp thành chọn cuộc sống kín tiếng, chuyên tâm nghiên cứu Phật pháp, tu hành tại gia. Năm 2025, nữ diễn viên mở một cơ sở cứu ngải, hay còn gọi là liệu pháp ngải, hơ ngải (Moxibustion) tại Canada. Vài tháng qua, "đệ nhất mỹ nhân châu Á" mở tài khoản mạng xã hội, thỉnh thoảng đăng bài chia sẻ về cuộc sống đời thường ở nước ngoài.

Trước đây, Vương Tổ Hiền cũng từng chia sẻ về chuyện rời làng giải trí: "Rút lui khi đang ở đỉnh cao, tôi cảm thấy đó là trạng thái tốt nhất để rời đi, để lại cho mọi người một nỗi nhớ nhung trọn vẹn và những ký ức đẹp là đủ rồi".

Hồi đầu năm nay, trong dịp sinh nhật thứ 59, Vương Tổ Hiền tâm sự trên trang cá nhân rằng những năm qua, cuộc sống của cô thật sự bình yên và trọn vẹn. "Thời gian khiến tôi càng tin rằng điều quý giá nhất chính là hiện tại", nữ diễn viên bộc bạch.

Vương Tổ Hiền sinh năm 1967 tại Đài Loan, gia nhập làng giải trí từ thập niên 1980 rồi nhanh chóng thành danh tại thị trường Hồng Kông. Thời hoàng kim của điện ảnh Hương Cảng, nữ diễn viên ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm ăn khách: Thiện nữ u hồn (đóng cùng Trương Quốc Vinh), Thanh xà (đóng với Trương Mạn Ngọc), Âm dương pháp vương (đóng cùng Trịnh Thiếu Thu, Hồng Kim Bảo), Tiếu ngạo giang hồ: Phong vân tái khởi (đóng cùng Lâm Thanh Hà), Thần bài (đóng cùng Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hoa)…

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất thành công, Vương Tổ Hiền còn là một tuyệt sắc giai nhân của màn ảnh Hoa ngữ, từng được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân châu Á". Nhiều năm qua, nữ nghệ sĩ sống kín tiếng, không nhắc đến chuyện tình cảm. Có thông tin rằng cô hiện sống độc thân, bầu bạn với thú cưng sau những tổn thương tình cảm trong quá khứ. Theo HK01, minh tinh từng chia sẻ: "Tôi không nhất thiết phải kết hôn. Tôi chỉ mong được sống một đời bình lặng và giản dị".

Theo Thanh Chi (TNO)