Nhan sắc Phương Oanh sau nửa năm đăng quang hoa hậu

Góp mặt trong một show diễn thời trang, Phan Phương Oanh ghi điểm bởi vẻ ngoài rạng rỡ. Người đẹp gây chú ý khi đồng hành cùng Hoa hậu Thế giới 2026 trong vai trò giám đốc đối ngoại.
Nhà thiết kế Trần Thiện Khánh vừa giới thiệu 2 bộ sưu tập gồm Hương ký ức và Lam Ngọc, quy tụ nhiều người đẹp như Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 - Phan Phương Oanh, Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026 - Ngô Bảo Ngọc, Á hậu Việt Nam 2020 - Nguyễn Lê Ngọc Thảo, Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2023…
Phan Phương Oanh cùng dàn người đẹp khoe sắc trong tà áo dài
Theo chia sẻ, Hương ký ức được nhà thiết kế phát triển từ những ký ức thời thơ ấu. Anh đưa hình ảnh đôi bàn tay mẹ, gánh bánh lọc và những sinh hoạt quen thuộc của người dân xứ Huế lên áo dài. Trần Thiện Khánh cho biết những hình ảnh này gắn với tuổi thơ và trở thành chất liệu để anh nhìn lại hành trình trưởng thành. “Có những điều rất bình dị nhưng càng lớn, chúng ta càng nhận ra đó là những ký ức quý giá nhất”, anh nói.
Bộ sưu tập Lam ngọc lấy cảm hứng từ dòng sông Hương. Nhà thiết kế sử dụng sắc xanh làm chủ đạo, kết hợp họa tiết hoa sen, mây vờn và những hoa văn gợi không gian cung đình Huế. Các thiết kế thể hiện góc nhìn của người con khi trưởng thành và nhìn lại quê hương. Hai bộ sưu tập được xây dựng theo mạch từ ký ức cá nhân đến sự gắn bó với văn hóa ở vùng đất cố đô.
Trần Thiện Khánh theo đuổi áo dài phom truyền thống và thường đưa các yếu tố văn hóa Huế vào thiết kế. Anh từng giới thiệu bộ sưu tập tại Anh năm 2015 và tham gia festival áo dài ở Huế năm 2016. Trang phục của nhà thiết kế từng được nhiều hoa hậu lựa chọn. Theo Trần Thiện Khánh, đây cũng là dịp để anh trở lại với những hình ảnh gắn với gia đình và quê hương, từ đó đưa câu chuyện cá nhân vào áo dài.
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