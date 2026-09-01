Nhan Phúc Vinh - Khả Ngân gây xôn xao

Thông tin liên quan đến mối quan hệ giữa Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh hiện gây xôn xao, sau khi cả hai chia sẻ khoảnh khắc thân thiết trên mạng xã hội.

Trên trang cá nhân, Khả Ngân gây chú ý khi đăng tải hình ảnh thân thiết bên Nhan Phúc Vinh, kèm theo đó là dòng chia sẻ đầy tình cảm. Cô nhắn nhủ: “Một hành trình mới và cũng là hành trình hạnh phúc nhất của Ngân. Cảm ơn anh vì đã đến và cùng Ngân xây dựng mái ấm nhỏ của riêng mình. Và cảm ơn “món quà” khiến hạnh phúc ấy trở nên trọn vẹn hơn”.

Bài đăng gây chú ý của Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh

Chia sẻ gây chú ý của Khả Ngân

Trong bài viết, Khả Ngân gửi lời cảm ơn gia đình, bạn bè và khán giả đã luôn yêu thương, đồng hành cùng cô trong suốt thời gian qua. Nữ diễn viên 9X bày tỏ sự trân quý trước tình cảm này, đồng thời chia sẻ: “Bước sang một vai trò mới, Ngân vẫn là Ngân, vẫn yêu công việc và sẽ tiếp tục với những dự án, những điều mới mẻ trong thời gian tới. Mong rằng Ngân vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ và tình cảm của mọi người”.

Cuối bài đăng, Khả Ngân xin phép giữ những câu chuyện riêng tư còn lại cho gia đình nhỏ. Cô viết: “Cảm ơn cuộc sống này đã cho Ngân được nhận rất nhiều yêu thương”.

Cùng thời điểm này, trên trang cá nhân, Nhan Phúc Vinh chia sẻ hình ảnh chụp Khả Ngân tay đeo nhẫn ở ngón áp út kèm dòng chia sẻ: “She said: Yes”. Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp như đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, diễn viên Thân Thúy Hà, Á hậu Mâu Thủy, ca sĩ Văn Mai Hương… gửi lời chúc mừng đến cặp đôi. Trong khi đó, không ít khán giả không khỏi bất ngờ.

Nhan Phúc Vinh - Khả Ngân là những diễn viên được nhiều khán giả yêu mến

Chúng tôi liên hệ với 2 diễn viên để lắng nghe chia sẻ về mối quan hệ hiện tại, nhưng cả Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh đều không nghe máy.

Khả Ngân sinh năm 1997, gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp. Từ hình ảnh "hot girl boxing", bước vào diễn xuất, Khả Ngân dần hướng tới những nhân vật có chiều sâu. Nữ diễn viên từng tham gia các dự án phim truyền hình của VFC, trong đó phải kể đến 11 tháng 5 ngày, Gia đình mình vui bất thình lình…

Trong khi đó, Nhan Phúc Vinh sinh năm 1986, sở hữu vẻ ngoài điển trai, hoạt động ở vai trò người mẫu, diễn viên. Anh từng tham gia các dự án phim như Tình yêu và tham vọng, Giấc mơ của mẹ, Không ngại cưới chỉ cần một lý do… Về chuyện tình cảm, anh từng chia sẻ rằng không phải đặt ra một hình mẫu để mình lựa chọn. “Chỉ đơn giản như tôi vừa nói là khi người đó xuất hiện mình sẽ cảm nhận được ngay. Ngày xưa tôi không tin vào duyên phận nhưng mà bây giờ buộc phải tin thôi”, nam diễn viên từng cho hay.

Theo Thạch Anh (TNO)