Bảo Ngọc thể hiện ra sao trong phần thi Top Model tại Hoa hậu Thế giới?

Có màn trình diễn tốt trong phần thi Top Model thuộc khuôn khổ Hoa hậu Thế giới, Lê Nguyễn Bảo Ngọc được nhiều khán giả kỳ vọng sẽ tiến sâu tại phần thi này.

Tối 18.8, 111 thí sinh Miss World - Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 tham gia Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF) XVI tại Hải Phòng. Với chủ đề The Green World, chương trình mở ra hành trình khám phá vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên thông qua ngôn ngữ thời trang. Đặc biệt, sự kiện này cũng chính là phần thi phụ đầu tiên - Top Model, nơi các thí sinh có cơ hội thể hiện bản lĩnh, thần thái và khả năng trình diễn trên sàn runway.

Trong đêm diễn, 111 người đẹp trình diễn những thiết kế của LaSen Vũ, Eric Moon - Duy Trần, Hà Duy, Janie Bridal và Khang Trịnh. Mỗi bộ sưu tập mang một ngôn ngữ riêng nhưng cùng hướng tới việc tôn vinh phụ nữ, bản sắc văn hóa và khả năng tự tin thể hiện giá trị cá nhân.

Màn thể hiện của Bảo Ngọc tại Hoa hậu Thế giới

Bảo Ngọc được khen ngợi trong phần thi Top Model. Ngoài kỹ năng trình diễn tốt, cô gây chú ý bởi chiều cao 1,86 m

Trong đó, Lê Nguyễn Bảo Ngọc diện thiết kế váy cổ yếm, với phom dáng bó sát, mang đậm yếu tố văn hóa truyền thống. Trên sàn diễn, người đẹp quê Cần Thơ tự tin sải bước trong sự cổ vũ của mọi người. Ban đầu, cô dùng 2 tay che mặt, sau khi di chuyển đến giữa sân khấu, Bảo Ngọc thay đổi cách tạo dáng, mang đến hiệu ứng trên sân khấu. Bên cạnh đó, chiều cao 1,86 m cũng giúp người đẹp Việt nổi bật trong phần thi này.

Phần trình diễn của ứng viên đến từ Việt Nam sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, được nhiều người khen ngợi. Nhiều người đánh giá cao cách thể hiện của Bảo Ngọc và kỳ vọng cô tiến sâu ở vòng thi phụ này. Bên cạnh đó, một số người đẹp khác cũng được khen ngợi, điển hình như đại diện đến từ Venezuela, Cộng hòa Czech, Brazil, Indonesia...

Người đẹp đến từ Hungary diện thiết kế mang đậm dấu ấn văn hóa Việt trên sàn diễn Vietnam Beauty Fashion Fest. Nhan sắc xinh đẹp của cô gái này cũng khiến nhiều người trầm trồ

Phần thi Top Model là dịp để các thí sinh có cơ hội thể hiện bản lĩnh, thần thái và khả năng trình diễn trên sàn runway

Để chuẩn bị cho chương trình, các thí sinh trải qua nhiều buổi luyện tập đội hình, nhịp bước và vị trí trên đường băng. Ban tổ chức cùng ê kíp đạo diễn phải phối hợp lịch trình của hơn 100 thí sinh, đồng thời tính toán thời gian thay trang phục và chuyển tiếp giữa 5 bộ sưu tập

Việc đặt sân khấu thời trang trong không gian ven biển giúp chương trình kết nối thiết kế với cảnh quan Đồ Sơn. Các câu chuyện về mặt nước, ánh hoàng hôn và sự chuyển động của ánh sáng cũng trở thành nguồn cảm hứng trực tiếp cho một số bộ sưu tập

Các thí sinh Hoa hậu Thế giới khoe nhan sắc rạng rỡ trong những thiết kế của nhà mốt Việt

Ngoài nhan sắc được khen ngợi giống "búp bê", người đẹp đến từ Cộng hòa Czech còn được đánh giá cao bởi kỹ năng trình diễn tốt

Người đẹp Ấn Độ thuộc nhóm ứng viên được đánh giá cao tại cuộc thi năm nay

Sau chuỗi hoạt động tại Hải Phòng, hành trình Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 tiếp tục đến Khánh Hòa. Các thí sinh sẽ tham gia những chương trình trải nghiệm văn hóa, du lịch và quảng bá điểm đến trước khi trở lại TP.HCM, bước vào chặng cuối hướng tới đêm chung kết ngày 5.9.

Theo Thạch Anh (TNO)