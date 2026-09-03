'Hoa hậu của các hoa hậu' Karolina Bielawska khoe nhan sắc rạng rỡ tại Việt Nam

Đồng hành cùng Hoa hậu Thế giới 2026, Karolina Bielawska có gần 1 tháng ở Việt Nam với nhiều hoạt động ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Khánh Hòa... Miss World 2021 gây thương nhớ với nhan sắc tựa búp bê cùng phong cách quyến rũ.
Karolina Bielawska quen thuộc với cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp thế giới khi đăng quang Hoa hậu Thế giới lần thứ 70 diễn ra hồi 2021 - 2022. Mỹ nhân Ba Lan còn xuất sắc vượt qua hàng loạt người đẹp đăng quang các cuộc thi nhan sắc quốc tế năm đó để trở thành chủ nhân danh hiệu Miss Grand Slam (Hoa hậu của các hoa hậu) do chuyên trang sắc đẹp Global Beauties công bố. Nàng hậu sinh năm 1999 gây thương nhớ nhờ sở hữu vẻ đẹp tựa búp bê barbie với đôi mắt xanh, mái tóc vàng, nụ cười ngọt ngào cùng vóc dáng gợi cảm và chiều cao 1,79 m. Cô cũng ghi dấu ấn với nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa cùng tổ chức Miss World trong và cả sau nhiệm kỳ.
Từ đầu tháng 8.2026, khi Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 chính thức khởi tranh tại Việt Nam, Karolina Bielawska cũng trở lại mảnh đất hình chữ S đồng hành cùng các hoạt động của ban tổ chức và 111 thí sinh. Sau nhiều năm đăng quang, người đẹp Ba Lan vẫn khiến fan sắc đẹp mê đắm với vẻ đẹp ngọt ngào, quyến rũ cùng thần thái hút hồn. Nàng hậu 27 tuổi không chỉ ghi điểm với những màn xuất hiện lộng lẫy trên sân khấu mà còn tạo thiện cảm với hình ảnh rạng rỡ, gần gũi trong các hoạt động thiện nguyện, cộng đồng.
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