'Hoa hậu của các hoa hậu' Karolina Bielawska khoe nhan sắc rạng rỡ tại Việt Nam

Đồng hành cùng Hoa hậu Thế giới 2026, Karolina Bielawska có gần 1 tháng ở Việt Nam với nhiều hoạt động ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Khánh Hòa... Miss World 2021 gây thương nhớ với nhan sắc tựa búp bê cùng phong cách quyến rũ.

Karolina Bielawska có nhiều trải nghiệm thú vị trong gần 1 tháng ở Việt Nam

Karolina Bielawska quen thuộc với cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp thế giới khi đăng quang Hoa hậu Thế giới lần thứ 70 diễn ra hồi 2021 - 2022. Mỹ nhân Ba Lan còn xuất sắc vượt qua hàng loạt người đẹp đăng quang các cuộc thi nhan sắc quốc tế năm đó để trở thành chủ nhân danh hiệu Miss Grand Slam (Hoa hậu của các hoa hậu) do chuyên trang sắc đẹp Global Beauties công bố. Nàng hậu sinh năm 1999 gây thương nhớ nhờ sở hữu vẻ đẹp tựa búp bê barbie với đôi mắt xanh, mái tóc vàng, nụ cười ngọt ngào cùng vóc dáng gợi cảm và chiều cao 1,79 m. Cô cũng ghi dấu ấn với nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa cùng tổ chức Miss World trong và cả sau nhiệm kỳ.

Từ đầu tháng 8.2026, khi Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 chính thức khởi tranh tại Việt Nam, Karolina Bielawska cũng trở lại mảnh đất hình chữ S đồng hành cùng các hoạt động của ban tổ chức và 111 thí sinh. Sau nhiều năm đăng quang, người đẹp Ba Lan vẫn khiến fan sắc đẹp mê đắm với vẻ đẹp ngọt ngào, quyến rũ cùng thần thái hút hồn. Nàng hậu 27 tuổi không chỉ ghi điểm với những màn xuất hiện lộng lẫy trên sân khấu mà còn tạo thiện cảm với hình ảnh rạng rỡ, gần gũi trong các hoạt động thiện nguyện, cộng đồng.

Karolina Bielawska rạng rỡ trong tà áo dài sắc hồng nổi bật, xuất hiện tại đêm khai mạc Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 diễn ra hôm 12.8 ở Quảng Ninh

Thiết kế giúp tôn làn da trắng sáng, vóc dáng quyến rũ cùng những đường nét ngọt ngào, nữ tính của nàng hậu người Ba Lan

Karolina Bielawska bên cạnh đương kim Hoa hậu Thế giới Suchata Chuangsri, bà Julia Morley (người đứng đầu tổ chức Hoa hậu Thế giới) và Nam vương Thế giới 2024 Daniel Mejía

Miss World 2021 thích thú đội nón lá trong sự kiện chào mừng Hoa hậu Thế giới tại Quảng Ninh. Trong lần trở lại Việt Nam, mỹ nhân sinh năm 1999 có nhiều thời gian khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, di sản văn hóa, thưởng thức ẩm thực Việt khi đặt chân đến Quảng Ninh, Hải Phòng, Khánh Hòa...

Karolina Bielawska mê đắm vẻ đẹp vịnh Hạ Long. Trên trang cá nhân, người đẹp khoe trải nghiệm thưởng ngoạn kỳ quan thế giới từ du thuyền, đắm chìm trước khung cảnh kỳ vĩ của những dãy núi đá vôi nổi lên giữa làn nước trong xanh trước mắt. Cô cảm thán: "Vịnh Hạ Long thực sự đã nâng tầm trải nghiệm lên một đẳng cấp mới"

Karolina Bielawska khoe sắc rạng rỡ ở sự kiện trao sash cho dàn thí sinh Miss World 2026 ở Hải Phòng, ngày 13.8. Nàng hậu 27 tuổi khoe bờ vai thanh mảnh cùng những đường cong quyến rũ trong chiếc váy cổ yếm dáng đuôi cá được đính kết tỉ mỉ

"Búp bê" Ba Lan khoác lên mình bộ cánh dạ hội kỳ công của nhà thiết kế Việt, diễn mở màn Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF) mùa 16 tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Hải Phòng) tối 18.8. Trang phục ánh đồng - đen, đính đá, ôm sát đường cong cơ thể giúp tôn nét kiêu sa, gợi cảm của nàng hậu 27 tuổi

"Hoa hậu của các hoa hậu" 2021 ngắm cảnh biển, tham quan vườn nho ở Khánh Hòa

Trong khi các thí sinh tất bật với các vòng thi phụ cùng hàng loạt hoạt động tại cuộc thi, Karolina Bielawsk cùng các thành viên trong gia đình Miss World thoải mái tận hưởng trải nghiệm thú vị ở các thành phố biển Việt Nam và chia sẻ những khung hình đáng nhớ trên mạng xã hội

Karolina Bielawsk tham gia Pink Power Run - Chạy bộ thiện nguyện ủng hộ bệnh nhân ung thư vú tại Khánh Hòa. Cô cùng Suchata Chuangsri, Daniel Mejía (từ phải sang) liên tục xuất hiện bên nhau trong các hoạt động của Miss World 2026 tại Việt Nam

Người đẹp 9X trao quà cho các em học sinh, sinh viên nghèo tại Khánh Hòa vào ngày 31.8 vừa qua. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ bản thân rất hạnh phúc khi được cùng tổ chức Miss World phần nào hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em theo đuổi ước mơ

Karolina Bielawsk tạo thiện cảm nhờ sự chỉn chu, gần gũi mỗi khi xuất hiện

Hoa hậu Thế giới 2021 diện chiếc váy đính đá lộng lẫy của nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư trình diễn trên sân khấu Vietnam Beauty Fashion Fest mùa 17 diễn ra tại Nhà hát Đó (Khánh Hòa) hôm 27.8. Cô ví đây là một trong những khoảnh khắc tựa như bước ra từ cổ tích. Ngoài ra, Bielawska còn gây chú ý khi trình diễn áo dài của nhà thiết kế Trung Đinh tại sự kiện quảng bá du lịch TP.HCM hồi tuần trước

Karolina Bielawsk thả dáng bên bờ biển Nha Trang. Trong thời gian đồng hành cùng Hoa hậu Thế giới 2026, nàng hậu có những cuộc phỏng vấn, trò chuyện với các thí sinh, lắng nghe những dự án, câu chuyện, khoảnh khắc hậu trường đáng nhớ của các cô gái. Người đẹp tích cực kêu gọi khán giả ủng hộ những thí sinh vượt trội cũng như tài năng, niềm đam mê và những dự án đầy cảm hứng của họ

Karolina Bielawska cùng đương kim Miss World - Opal Suchata và Miss World 2016 - Stephanie Del Valle dự dạ tiệc từ thiện Beauty With a Purpose tại Nha Trang, tối 31.8. Dàn mỹ nhân này cũng sẽ góp mặt tại chung kết Hoa hậu Thế giới 2026 diễn ra vào tối 5.9 tới tại Khánh Hòa

Theo Thanh Chi (TNO)