Hình ảnh gây chú ý của Bùi Quỳnh Hoa khi lần đầu đóng phim

Mới đây, ê kíp 'Chị chị em em 3' công bố poster nhân vật tiếp theo góp mặt trong phim, hé lộ tạo hình của hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa. Đây cũng là lần đầu người đẹp thử sức với vai trò diễn viên.

Trong phim, Bùi Quỳnh Hoa vào vai em họ của Thị Mầu (nhân vật do hoa hậu Kỳ Duyên đảm nhận). Thông tin này khiến khán giả tò mò về vai trò của người đẹp trong câu chuyện cũng như mối quan hệ giữa hai nhân vật. Liệu hai chị em sẽ đồng hành, hỗ trợ nhau hay trở thành những nhân vật đối nghịch?

Xuất hiện trên poster, Bùi Quỳnh Hoa gây chú ý với tạo hình mang nét cổ điển trong trang phục áo dài. Người đẹp xuất hiện với kiểu trang điểm, làm tóc phù hợp với bối cảnh xưa. Trên fanpage của phim, ê kíp giới thiệu Bùi Quỳnh Hoa là một cô gái có vẻ ngoài dịu dàng, đồng thời đặt câu hỏi về câu chuyện mà nhân vật này sẽ mang đến trong diễn biến tiếp theo của phim.

Tạo hình của Bùi Quỳnh Hoa trong bộ phim điện ảnh Chị chị em em 3

Chia sẻ về lần đầu đóng phim, Bùi Quỳnh Hoa cho biết cô hồi hộp và áp lực khi khán giả vốn quen với hình ảnh một hoa hậu, người mẫu. “Bây giờ xuất hiện như một diễn viên, tôi thấy mình như một tân binh”, người đẹp chia sẻ. Cô cũng mong muốn có cơ hội học hỏi kinh nghiệm từ các diễn viên và thành viên trong đoàn phim.

Chị chị em em 3 được quay tại nhiều địa điểm ở Bắc Ninh. Bùi Quỳnh Hoa cho biết cô ấn tượng với không khí và con người nơi đây, đồng thời đánh giá mọi người thân thiện, hòa đồng và hỗ trợ ê kíp trong quá trình ghi hình. Người đẹp kỳ vọng khán giả sẽ đón nhận bộ phim cũng như vai diễn đầu tay. Sau dự án này, Bùi Quỳnh Hoa cho biết nếu có những vai diễn phù hợp, cô không ngại tiếp tục thử sức với điện ảnh.

Bùi Quỳnh Hoa sinh năm 1998, hoạt động trong lĩnh vực người mẫu trước khi bước vào các cuộc thi nhan sắc. Cô từng giành giải quán quân cuộc thi Siêu mẫu Quốc tế 2022 trước khi đăng quang Miss Universe Vietnam 2023.

Sau khi trở thành Miss Universe Vietnam 2023, Bùi Quỳnh Hoa đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2023. Bên cạnh công việc của một hoa hậu, Bùi Quỳnh Hoa tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, xuất hiện tại các sự kiện và sàn diễn thời trang. Người đẹp cũng tham gia một số chương trình truyền hình thực tế với vai trò mentor.

Với Chị chị em em 3, Bùi Quỳnh Hoa tiếp tục mở rộng hoạt động sang điện ảnh. Vai diễn đầu tay đánh dấu một hướng đi mới của người đẹp sau thời gian hoạt động ở lĩnh vực thời trang và sắc đẹp.

Theo An Hạ (TNO)