Hồ Ngọc Hà xuất hiện bên Lưu Diệc Phi

Hồ Ngọc Hà tới Thượng Hải tham dự sự kiện của một thương hiệu. Lưu Diệc Phi và loạt sao nổi danh Trung Quốc cũng góp mặt.

Sina đưa tin tối 7/9, dàn sao hạng A của giới giải trí Hoa ngữ gồm Lưu Diệc Phi, Lưu Gia Linh, Ngô Lỗi, ca sĩ Thái Y Lâm tham gia triển lãm trang sức tại Thượng Hải. Đại diện của Việt Nam là Hồ Ngọc Hà cũng góp mặt.

Lưu Diệc Phi xuất hiện nổi bật với nhan sắc quý phái, sang trọng. Cô diện bộ lễ phục thuộc bộ sưu tập Elie Saab Haute Couture Xuân Hè 2026, kết hợp với bộ trang sức cao cấp từ thương hiệu.

Nữ diễn viên được khen tỏa sáng rực rỡ hơn kim cương, phong thái quyền lực như nữ hoàng. Kiểu tóc búi cao làm nổi bật bờ vai và cần cổ thanh tú, giúp Lưu Diệc Phi trông duyên dáng và tinh tế.

Lưu Diệc Phi là đại sứ toàn cầu của thương hiệu, thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện quảng bá và được nhãn hiệu ưu ái.

Lưu Diệc Phi xuất hiện trong trang phục được may đo cao cấp, tỉ mỉ.

Nữ diễn viên khoe vẻ đẹp sang trọng, "châu tròn ngọc sáng".

Các thương hiệu Lưu Diệc Phi hợp tác đều là những nhãn hiệu có độ phổ biến rộng rãi hoặc giá trị cao. Nữ diễn viên thường nhận được danh xưng cao như đại diện toàn cầu cho thương hiệu. Nhờ hình tượng thanh lịch, nhan sắc đã trở thành biểu tượng, giá trị thương mại của Lưu Diệc Phi nhiều năm nằm trong nhóm dẫn đầu giới giải trí Hoa ngữ.

Hồ Ngọc Hà cũng được các blogger thời trang khen ngợi. Nữ nghệ sĩ mặc bộ váy gợi cảm của nhà mốt Tamara Ralph, đeo bộ trang sức trị giá 42 tỷ đồng. Chồng cô, nam diễn viên Kim Lý cũng tháp tùng vợ trong sự kiện.

Trên mạng xã hội Weibo, khán giả dành nhiều lời khen ngợi cho phong cách thời trang quý phái, quyến rũ của Hồ Ngọc Hà: "Cách kết hợp với trang sức, trang điểm và làm tóc của cô ấy còn tinh tế hơn cả người mẫu trên sàn catwalk", "Cô ấy mặc váy còn nổi bật hơn người mẫu", "Hồ Ngọc Hà trông vô cùng lộng lẫy trong chiếc váy trắng và vòng cổ cao cấp, thực sự là hiện thân của sự giàu có và thanh lịch".

Hồ Ngọc Hà gợi cảm trong bộ váy trắng khoét ngực sâu của thương hiệu Tamara Ralph.

Sự kiện còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ như Lưu Gia Linh, vợ tài tử Lương Triều Vỹ.

Lưu Gia Linh là "phú bà" nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Nữ diễn viên sở hữu khối tài sản 920 triệu đến 1,2 tỷ HKD (khoảng 117 đến hơn 153 triệu USD). Ngôi sao Hong Kong còn nắm trong tay hàng chục bất động sản rải rác khắp thế giới.

Lưu Gia Linh sinh năm 1965, dù đã bước qua tuổi 60, nữ diễn viên vẫn giữ được làn da căng bóng, trẻ trung hơn độ tuổi thực. Nhiều năm qua ngôi sao phim A Phi chính truyện không tham gia đóng phim nhưng vẫn góp mặt trong các chương trình giải trí và sự kiện điện ảnh.

"Em trai quốc dân" Ngô Lỗi cũng là ngôi sao được săn đón. Ngô Lỗi được khen ngợi càng lớn càng điển trai, nam tính. Anh nổi tiếng với hàng loạt vai diễn nhí và sau đó bứt phá với vai diễn Lăng Bất Nghi trong phim Tinh hán xán lạn. Hiện tại, Ngô Lỗi đảm nhận vai Trần Bình An trong Kiếm Lai, được kỳ vọng bùng nổ màn ảnh vì tiểu thuyết gốc rất nổi tiếng.

Lưu Gia Linh, Thái Y Lâm, Ngô Lỗi xuất hiện sang trọng trong sự kiện.

"Thiên hậu Đài Loan" Thái Y Lâm gây ấn tượng với phong cách cá tính. Tháng 1, Thái Y Lâm nhận hàng trăm đơn tố cáo, yêu cầu cô dừng concert Pleasure vì một bộ phận cư dân mạng cho rằng nội dung buổi diễn quái đản, có yếu tố tôn giáo. Khán giả diễn giải hình ảnh con rắn trong concert là nghi thức hiến tế, còn các tiết mục tạp kỹ truyền thống bị gán mác thẩm mỹ âm giới.

Có người cho rằng buổi diễn sẽ hút vận may của khán giả, kêu gọi tẩy chay cái gọi là sự xâm nhập của văn hóa phương Tây. Tuy nhiên, sau đó Thái Y Lâm liên tục xuất hiện trong các sự kiện, chứng minh nữ ca sĩ không bị cấm sóng hay bị ảnh hưởng bởi tranh cãi.

Theo Minh Vũ (TPO)