“Thần tiên tỷ tỷ” Lưu Diệc Phi diện đầm của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa

(GLO)- Lưu Diệc Phi gây chú ý khi cô chọn diện 2 thiết kế của Lê Thanh Hòa trong chiến dịch quảng bá một thương hiệu Trung Quốc trên toàn cầu.

Trong tạo hình đầu tiên, Lưu Diệc Phi gây ấn tượng với thiết kế đầm đuôi cá ánh kim ôm sát vóc dáng. Điểm nhấn là phom corset được xử lý khéo léo giúp tôn lên vòng eo thanh mảnh cùng với các đường cut-out tinh tế ở phần eo và ngực tạo hiệu ứng thị giác.

Lưu Diệc Phi khoe vóc dáng trong thiết kế đuôi cá ánh kim ôm sát, tôn đường cong cơ thể của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Ảnh: NTK cung cấp/TNO

Chiếc đầm thứ 2 Lưu Diệc Phi chọn nằm trong bộ sưu tập Pre-Fall 2024 của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Trang phục nổi bật với chất liệu xuyên thấu và họa tiết đôi cánh được đính kết thủ công tỉ mỉ đây cũng là điểm nhấn của thiết kế. Phần cổ yếm gợi cảm kết hợp cùng chiếc áo choàng lông sang trọng, tạo nên sự cân bằng giữa nét quyến rũ và khí chất thanh lịch.

Thiết kế xuyên thấu, đính kết thủ công tinh xảo, kết hợp áo choàng sang trọng của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Ảnh: NTK cung cấp/TNO

Lưu Diệc Phi được khán giả yêu mến dành cho biệt danh “Thần tiên tỷ tỷ” của màn ảnh Hoa ngữ. Cô là diễn viên gốc Hoa đầu tiên đảm nhận vai chính trong bộ phim bom tấn Mulan của Disney, đánh dấu cột mốc lịch sử trong sự nghiệp điện ảnh toàn cầu.

Bên cạnh đó, Lưu Diệc Phi còn là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu thời trang lớn như Louis Vuitton, Bvlgari…

Trước đó, nhiều ngôi sao Hoa ngữ chọn các thiết kế của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa như: Trương Lệ, Đồng Dao, Du Phi Hồng, Trương Thiên Ái, Vương Á Duy...