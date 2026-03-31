‘Tiểu Long Nữ’ Trần Nghiên Hy diện thiết kế Việt nổi bật trên thảm đỏ

(GLO)- Ca sĩ, diễn viên Trần Nghiên Hy thu hút sự chú ý khi diện đầm của nhà thiết kế Trà Linh tại sự kiện "Đêm hội Xiaohongshu Red Gala 2026" diễn ra ở Trung Quốc.

Theo đó, đầm thiết kế có phần thân trên nổi bật với thiết kế corset dựng phom ôm sát cơ thể, tôn vòng eo. Kết hợp với thiết kế là vải có bề mặt bắt sáng nhẹ, tạo hiệu ứng mềm mại, lấp lánh mỗi khi Trần Nghiên Hy di chuyển.

Điểm nhấn là các bông hoa 3D thủ công, từng cánh hoa được xử lý riêng từ chất liệu organza và tulle trước khi đính kết lên thân đầm.

Trần Nghiên Hy diện đầm của nhà thiết kế Trà Linh. Ảnh: NTK cung cấp/TTO

Trần Nghiên Hy (SN 1983) là diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng của Đài Loan (Trung Quốc). Cô được khán giả biết đến qua vai diễn Tiểu Long Nữ trong phim "Thần điêu đại hiệp" (phiên bản năm 2014). Trong đó, vai Thẩm Giai Nghi trong phim "Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi" (năm 2011) giúp cô nhận được đề cử Nữ chính xuất sắc nhất tại giải Kim Mã lần thứ 48 năm 2011.

Trước đó, nhiều ngôi sao Hoa ngữ lựa chọn diện trang phục của nhà thiết kế Trà Linh như: Địch Lệ Nhiệt Ba, Lâm Duẫn, Bạch Lộc, Trương Bích Thần, Ngô Tuyên Nghi, Chung Hân Đồng, Đồng Lệ Á, Từ Nhược Hàm, Dụ Ngôn, Úc Khả Duy, Lưu Hạo Tồn, Mạnh Tử Nghĩa…