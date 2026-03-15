Người đẹp Nguyễn Hoàng Vân đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam năm 2026

(GLO)- Vượt qua các thí sinh xuất sắc nhất đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước, tối 14-3, người đẹp Nguyễn Hoàng Vân đến từ TP. Hồ Chí Minh đã giành ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam năm 2026.

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam năm 2026 diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) với sự theo dõi của hàng ngàn người dân và du khách. Các thí sinh đã lần lượt trải qua các phần thi trình diễn trang phục công sở, áo dài và dạ hội.

Dựa trên các phần thể hiện của thí sinh trong suốt chiều dài cuộc thi, Ban Giám khảo đã chọn ra 7 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng thi vấn đáp. Khác với mọi năm, tại phần thi vấn đáp năm nay, chỉ có 1 câu hỏi duy nhất dành cho cả 7 thí sinh. Với sự tự tin và bản lĩnh, các thí sinh đã hoàn thành tốt phần thi của mình.

Kết thúc cuộc thi, ngôi vị Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam năm 2026 được trao cho người đẹp Nguyễn Hoàng Vân.

Nguyễn Hoàng Vân còn được vinh danh với hai giải phụ Người đẹp được yêu thích nhất và Người đẹp truyền thông.

Người đẹp Nguyễn Thị Thúy đến từ TP. Hải Phòng đoạt danh hiệu Á hậu 1, người đẹp Võ Vy Oanh đoạt ngôi Á hậu 2.

2 người đẹp Hồ Thị Liên và Kiều Ngọc Hạnh cùng đoạt danh hiệu Á hậu 3. Danh hiệu Hoa hậu trí tuệ và Hoa hậu nhân ái lần lượt được trao cho thí sinh Đỗ Thị Nhị và Nguyễn Thị Hồng Lan.

Sân khấu hoành tráng của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam năm 2026. Ảnh: Phương Vi

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao thêm các giải phụ như: Người đẹp công sở, Người đẹp áo dài, Người đẹp dạ hội, Người đẹp tài năng, Người đẹp có gương mặt khả ái, Người đẹp thân thiện, Người đẹp được yêu thích nhất, Người đẹp có nụ cười đẹp, làn da đẹp…

Đông đảo người dân và du khách đến theo dõi, cổ vũ cho các người đẹp. Ảnh: Phương Vi

Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 là sân chơi chuyên nghiệp trên đấu trường nhan sắc, được khẳng định trong nhiều năm qua. Cuộc thi nhằm tìm kiếm các nữ doanh nhân thành đạt, tài năng và bản lĩnh, đồng thời là nơi kết nối các doanh nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước, xây dựng thương hiệu và danh hiệu cá nhân dành cho tất cả các thí sinh tham gia cuộc thi.

Đây cũng là dịp để các nữ doanh nhân lan tỏa thông điệp về người phụ nữ Việt Nam tự tin, tự chủ, bản lĩnh, hội nhập trong thời đại mới.