Ca sĩ Rei Ami diện đầm của nhà thiết kế Đỗ Long tại Oscar 2026

Theo đó, bộ trang phục Rei Ami mặc nằm trong bộ sưu tập "Rhythm" được nhà thiết kế Đỗ Long giới thiệu vào mùa hè năm 2023. Các thiết kế thể hiện tinh thần phóng khoáng, đề cao với phong cách thoải mái, tự do.

Thiết kế Rei Ami chọn gam màu trắng xuyên thấu gồm croptop cao cổ đính thủ công hàng nghìn viên pha lê, chân váy chữ A xòe rộng bằng tulle mang phong cách cổ điển. Nhà thiết kế Đỗ Long cho biết hạnh phúc khi góp phần tạo dấu ấn Việt ở sự kiện điện ảnh lớn nhất thế giới.

Ca sĩ Rei Ami diện đầm của nhà thiết kế Đỗ Long tại lễ trao giải Oscar lần thứ 98. Ảnh: NTK cung cấp

Tại lễ trao giải Oscar 2026, Rei Ami cùng EJAE và Audrey Nuna thể hiện ca khúc "Golden". Ca khúc này giành nhiều giải thưởng như: Best Original Song tại Oscar 2026, Best Song Written for Visual Media tại Grammy Awards 2026 và Best Original Song - Motion Picture tại Golden Globes 2026.

Trước đó, nhiều ngôi sao quốc tế từng lựa chọn thiết kế của Đỗ Long như ca sĩ SZA tại Grammy Awards; "Nữ hoàng rap" Cardi B trong tour Little Miss Drama; hay các giọng ca Kelly Rowland, Nicole Scherzinger, Rita Ora tại chương trình The Masked Singer...