Cảnh giác với thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc

(GLO)- Ngày 29-5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai tống đạt quyết định khởi tố, tạm giam đối tượng Siu Yúi (SN 1958) và Siu Dok (SN 1986, cùng trú tại thôn 6, xã Bàu Cạn) để điều tra về hành vi phá hoại chính sách đoàn kết.

Từ tháng 1-2026 đến nay, thông qua mạng xã hội Facebook, Siu Yúi liên lạc với FULRO lưu vong ở Mỹ là Rah Lan Nglol (tức Ama Chăm), Siu Luar - những kẻ cầm đầu tổ chức “Hội người Thượng tị nạn” (MRO), nhận và thực hiện chỉ đạo phát triển lực lượng ngầm trong nước, chờ thời cơ tiến hành các hoạt động ly khai, tự trị, thành lập nhà nước riêng, tôn giáo riêng tại Tây Nguyên.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố, tạm giam đối tượng Siu Yúi (thứ hai từ trái qua) và Siu Dok (thứ ba từ trái qua) để điều tra về hành vi phá hoại chính sách đoàn kết. Ảnh: Lê Ánh

Ảo tưởng về “đạo đầu tiên của người dân tộc thiểu số Tây Nguyên”

Để lôi kéo được nhiều người tham gia nhằm phát triển lực lượng và củng cố niềm tin cho số đối tượng bên trong, FULRO lưu vong rêu rao rằng: “Blung Hlâu” không phải là “Tin lành Đê Ga” mà là “đạo đầu tiên của người DTTS Tây Nguyên”, hiện đã được Mỹ và các tổ chức quốc tế công nhận, do đó sẽ không bị lực lượng Công an, chính quyền ngăn cấm tụ tập sinh hoạt; kêu gọi các đối tượng bên trong duy trì cầu nguyện, sinh hoạt và tuyên truyền mọi người tin theo, nhất là những người từng tham gia hoạt động FULRO, “Tin lành Đê Ga”. Đặc biệt, chúng còn chỉ đạo nếu chính quyền, lực lượng Công an ngăn cản thì chụp ảnh, quay video gửi ra bên ngoài để nhờ quốc tế can thiệp, tố cáo “Việt Nam đàn áp dân tộc, tôn giáo”.

Trong nước, Siu Yúi cùng với Siu Dok là một trong những đối tượng cầm đầu, tích cực thực hiện chỉ đạo của các đối tượng phản động FULRO lưu vong. Làm việc tại cơ quan Công an, Siu Yúi khai nhận: Mặc dù ban đầu hoài nghi về "Blung Hlâu" nhưng vẫn tin cái gọi là “Nhà nước Đê Ga”.

“Ông Rah Lan Nglol nói là ngày 29-5-2025, ông ta đi họp Ủy ban quốc tế gì đó, có nói chính phủ Việt Nam cam kết công nhận “đạo Blung Hlâu” là đạo riêng cho người Thượng bản địa, cho nên không phải lo ngại. Đây không phải chia rẽ các tôn giáo, chỉ thành lập một tôn giáo riêng cho mình. Tôi hỏi ổng: Có thật vậy không, còn Tin lành Đê Ga thì sao? Ổng nói: Nhà nước Đê Ga thì có nhưng đạo Đê Ga thì không. Ổng nói vậy nên tôi nhận lời tuyên truyền anh em trở lại sinh hoạt hội thánh “Blung Hlâu”, mục đích là thành lập một tôn giáo riêng, một nhà nước riêng cho người Thượng bản địa Tây Nguyên”. Đây là nguyên văn những lời Siu Yúi khai nhận.

Một bài đăng của Siu Yúi trên Facebook. Ảnh: Thành Tuấn

Mù quáng tin theo Ama Chăm, Siu Yúi cầm đầu, trực tiếp tuyên truyền, động viên thân nhân và các đối tượng trước đây từng hoạt động FULRO, “Tin lành Đê Ga” hiện còn “tu tại gia” trên địa bàn các làng của xã Bàu Cạn tin theo “Blung Hlâu”. Đồng thời, sử dụng tài khoản facebook đăng tải, chia sẻ thông tin về “Blung Hlâu” và Ama Chăm ở Mỹ để tuyên truyền, tạo niềm tin, lôi kéo người tham gia, đăng tải nhiều bài viết xuyên tạc tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên. Đáng chú ý, một số bài viết còn kích động tâm lý ly khai, tự trị, kêu gọi thành lập nhà nước riêng, tôn giáo riêng của người dân tộc thiểu số Tây Nguyên, phủ nhận thành quả cách mạng của quân và dân ta tại khu vực Tây Nguyên trong đấu tranh với đế quốc để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Mờ mắt vì ảo vọng và cái chức “mục sư” mà Ama Chăm phong cho, Siu Yúi ráo riết hoạt động, lén lút hình thành các điểm nhóm cầu nguyện theo “Blung Hlâu”. Vào ngày 12-4-2026, “mục sư” tự xưng này đã tổ chức làm lễ Báp-tem (lễ rửa tội) cho các trường hợp là thân nhân của các đối tượng từng liên quan đến hoạt động FULRO, “Tin lành ĐêGa” thuộc thôn 6, 7 (xã Bàu Cạn). Chính vì sự mù quáng đó, Siu Yúi đã lôi kéo nhiều người đâm đầu vào “Blung Hlâu”, trong đó có Siu Dok (SN 1986, trú tại thôn 6) và Puih Dip (SN 1993, trú tại thôn 7, xã Bàu Cạn).

Siu Dok khai: “Tôi chỉ biết Blung Hlâu đại diện ở bên Mỹ là ông Ma Chăm. Xong rồi ổng có gọi cho ông Yúi nói đó là đạo của người Jrai, phong chức cho ông Yúi là mục sư, đại diện hội thánh Blung Hlâu ở làng Klăh, thôn 6. Tôi đánh đàn, giữ tiền quỹ, mục đích để thành lập hội thánh riêng, nhà nước riêng”.

Còn Puih Dip khai: “Lần đầu tôi tham gia “Tin lành Đê Ga” là năm 2020. Đến năm 2024 thì tôi bỏ, nhưng mà danh sách vẫn còn bên Ma Chăm. Ông Yúi nói là giờ “Tin lành Đê Ga” thay đổi tên thành đạo “Blung Hlâu” - đạo đầu tiên, đó là đạo riêng của người Jrai. Tôi cũng không hiểu là cái gì, mấy đứa đưa điện thoại cho tôi biểu quay các lễ báp tem đưa cho ông Yúi để ổng đăng lên mạng thì tôi làm thôi”.

Điều gì sau những danh xưng tôn giáo

Năm 2019, sau khi Kơk chết ở Mỹ, nội bộ FULRO lưu vong phân hoá, mâu thuẫn và tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau. Chúng tạo ra những sản phẩm quái dị về tư tưởng, núp dưới vỏ bọc tôn giáo để tập hợp lực lượng như “Bơ Khắp Phrâu”, “Tơlơi Phrâu Hiam”,“Blung Hlâu”, “Bana ĐêGa KonKông” hay “Sang Pơpũ Ană Cữ”… Để khuếch trương thanh thế, chúng khoác lác, rêu rao rằng khi cái gọi là “Nhà nước Đê Ga” thành công, đó sẽ là tôn giáo chính.

Thế nhưng cho dù ngụy trang thế nào thì tất cả cũng chỉ là những trò bịp bợm của những kẻ cơ hội trong một tổ chức bát nháo. Thực chất, đây là những biến tướng của “Tin lành Đê Ga”; những thứ tạp nham, vay mượn giáo lý của đạo Tin lành mà FULRO đẻ ra nhằm tập hợp lực lượng. Mặc dù dần nhận ra cái gọi là "Blung Hlâu" chẳng qua chỉ là sự thay thế tên gọi, bản chất của nó không khác gì “Tin lành Đê Ga” nhưng ông Yúi vẫn cố chấp nghe, tin theo.

Có mặt trong những ngày Siu Yúi bị cơ quan Công an làm việc, chúng tôi nhận thấy một sự thất vọng cay đắng trên gương mặt, thái độ và lời nói của người đàn ông gần 70 tuổi này khi nhận ra bộ mặt tráo trở của Rah Lan Nglol - Ama Chăm. Ông Yúi nói: “Sau khi tôi bị bắt thì Ma Chăm nó chặn facebook của tôi rồi. Lẽ ra nó phải trao đổi với cơ quan an ninh để giải thích là “Blung Hlâu” đã được quốc tế công nhận chứ. Giờ ông vô trách nhiệm, tránh né, chứng tỏ là ông ta chỉ lừa phỉnh mình thôi”.

Đối tượng Rah Lan Nglol (bên phải). Ảnh: Thành Tuấn

Nói thêm về Rah Lan Nglol - đối tượng cầm đầu tổ chức MRO, đây là kẻ đang bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai truy nã đặc biệt với tội danh “Phá hoại chính sách đoàn kết”. Sau khi cầm đầu gây rối tại Gia Lai vào năm 2001, hắn bỏ vợ con ở lại làng Pa Pết (xã Bờ Ngong), vượt biên sang Campuchia rồi đi Mỹ, cưới vợ mới, hoạt động trong tổ chức FULRO lưu vong, kêu gào đòi thành lập cái gọi là “Nhà nước Đê Ga tự trị”, thực chất là làm tay sai ngoại bang, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc ở Việt Nam để kiếm những đồng bạc nhơ bẩn từ các tổ chức phản động. Hậu quả là rất nhiều người chỉ vì tin Ama Chăm mà rơi vào vòng lao lý.

Cũng như Siu Yúi, khi đồng bọn bị lực lượng Công an, chính quyền xử lý, Ama Chăm ngay lập tức trở mặt, không một chút đoái hoài. Thượng tá Phan Thanh Hải - Phó Trưởng phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết: Rah Lan Nglol đã thành lập tổ chức phản động ở Mỹ lấy tên là MRO (viết tắt của Hội người Thượng tị nạn - Montagnard Refugee Organization). Rah Lan Nglol lợi dụng niềm tin, tín ngưỡng mù quáng của một bộ phận quần chúng nhân dân để tạo ra cái gọi là “Blung Hlâu”. “Blung Hlâu” nguy hiểm ở chỗ các đối tượng cầm đầu nước ngoài, móc nối với số đối tượng trong nước để phát triển lực lượng.

Mặt khác, ở nước ngoài, những đối tượng FULRO lưu vong móc nối với các thế lực thù địch để chống phá chính quyền Việt Nam, xuyên tạc tình hình, tố cáo Việt Nam ở các hội nghị quốc tế nhằm khuếch trương thanh thế; đưa ra một số lợi ích vật chất, tinh thần để lừa phỉnh, tạo niềm tin cho số đối tượng bên trong. Từ đó, chúng lôi kéo, khiến họ tin vào sự giúp đỡ từ bên ngoài, dụ dỗ họ tích cực thực hiện các hoạt động chống phá chính quyền như: kích động bà con không chấp hành quy định của địa phương; vu khống Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền; cản trở, chống đối việc thực thi pháp luật của chính quyền, Nhà nước; gây suy yếu hệ thống chính trị địa phương. Nếu chúng ta không kiểm soát thì sẽ tiến tới gây rối, công khai hoạt động trong nước; thậm chí là khủng bố, hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân. Vấn đề mới hiện nay là các đối tượng còn lôi kéo cả những người trẻ không có quá trình tham gia FULRO, “Tin lành Đê Ga” nhưng nhận thức chưa đầy đủ về vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo, có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, ly khai tự trị vào hoạt động “Blung Hlâu” với ảo tưởng thành lập tôn giáo riêng, nhà nước riêng cho người DTTS.

Đại tá Nguyễn Chí Linh - Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai chỉ đạo phá chuyên án bắt giữ các đối tượng hoạt động “Blung Hlâu”. Ảnh: Thúy Trinh

Siu Yúi từng được tổ chức phản động FULRO phong là “chấp sự trưởng” cái gọi là “Tin lành Đê Ga”, là đối tượng cầm đầu các hoạt động gây rối, gây bạo loạn năm 2001, đã bị tuyên phạt 6 năm tù về tội phá hoại chính sách đoàn kết, chấp hành án tại Trại giam Nam Hà. Sau thời gian cải tạo, trở về làng Klăh, với khiếu ăn nói và đầu óc nhạy bén, Siu Yúi tập trung phát triển cây trồng, vật nuôi và hiện có kinh tế khá vững trong làng. Tuy nhiên, đối tượng này vẫn ngấm ngầm nuôi ý định phục hồi tổ chức FULRO và không từ bỏ ý định tiến tới thành lập cái gọi là “Nhà nước Đê Ga tự trị”.

Năm 2021, lực lượng An ninh Gia Lai phát hiện Siu Yúi có hoạt động lợi dụng Internet tuyên truyền, tán phát, đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, bôi nhọ Đảng, Nhà nước, phản ánh sai sự thật về tình hình tự do tôn giáo, nhân quyền tại Tây Nguyên. Với chính sách khoan hồng, Siu Yúi và số đối tượng liên quan chỉ bị đưa ra kiểm điểm trước quần chúng nhân dân.

Lãnh đạo Cục A02 và lãnh đạo Công an tỉnh làm việc với đối tượng Siu Yúi. Ảnh: Thúy Trinh

Lẽ ra nên thức tỉnh để sống những năm tháng cuối đời vui vầy, yên ổn bên con cháu, nhưng đầu năm nay, chỉ vì tư tưởng dân tộc hẹp hòi, Siu Yúi lại tiếp tục bị FULRO lưu vong xúi giục, làm điều sai trái. Sau khi bị lực lượng Công an bắt giữ, bẽ bàng vì cảm giác bị lừa phỉnh, bỏ rơi, Siu Yúi chỉ biết nhắn gửi bà con những lời hối lỗi muộn màng là mong bà con đừng mắc mưu Ama Chăm. “Blung Hlâu” không phải là đạo, những ai có đức tin thì cứ theo tôn giáo mà Nhà nước công nhận, thay đổi ngay từ bây giờ đi thôi. Cho dù theo đạo nào cũng phải chấp hành pháp luật, chấp hành tốt mọi chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước”, Siu Yúi nhắn nhủ.

Nghiêm khắc mà khoan dung

Thời gian qua, Công an tỉnh Gia Lai đã tập trung triển khai lực lượng, biện pháp công tác, xác minh và đấu tranh xử lý hoạt động tuyên truyền, lôi kéo người DTTS trên địa bàn xã Bàu Cạn tham gia nhóm họp “Blung Hlâu”. Đại tá Nguyễn Chí Linh - Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai - cho biết: “Nắm được tình hình tại xã Bàu Cạn có các đối tượng bên trong nhận sự chỉ đạo của tổ chức FULRO lưu vong bên ngoài, thông qua cái gọi là “đạo Blung Hlâu” để tuyên truyền, phát triển lực lượng để hình thành đạo riêng của người Jrai, cuối cùng là hình thành "Nhà nước Đê Ga tự trị”, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng An ninh nội địa tiếp tục nắm tình hình, chuẩn bị các điều kiện để xác lập chuyên án đấu tranh. Qua đấu tranh, Ban chuyên án đã xác định được vai trò, vị trí của từng đối tượng trong tổ chức và xây dựng kế hoạch phá án. Đến ngày 14-5-2026, chúng tôi bắt 3 đối tượng Siu Yúi, Siu Dok, Puih Dịp để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật”.

Được trở về với bà con buôn làng, Puih Dịp (bên phải) đã tố cáo hoạt động của Ama Chăm và khuyên bà con không theo “Blung Hlâu”. Ảnh: Thúy Trinh

Việc Công an tỉnh khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Siu Yúi và Siu Dok nhằm răn đe, cảnh tỉnh những kẻ còn mang tư tưởng dân tộc hẹp hòi, ly khai tự trị, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Đồng thời, thực hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước. Đối với các trường hợp bị Siu Yúi lôi kéo hoạt động "Blung Hlâu", cơ quan Công an phối hợp đưa ra kiểm điểm trước dân, tổ chức công tác “vận động nóng”, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để không mắc mưu kẻ xấu, yên tâm làm ăn, lao động sản xuất, đơn cử như Puih Dip.

Ngày 16-5-2026, Dip được cơ quan Công an tạo điều kiện trở về nhà ở thôn 7, xã Bàu Cạn. Đối tượng này đã tự nguyện tuyên truyền, vận động bà con từ bỏ “Blung Hlâu”. Chị Rah Lan Bẽo - người cùng làng tỏ ra tiếc nuối vì cô bạn không nghe lời khuyên của mình, để rồi lại lầm đường lạc lối. Chị Bẽo nói: “Có lần đi hái tiêu với nhau, Dip nói tôi là đang theo "Blung Hlâu". Tôi nói nó là cái đó không được đâu mà nó không nghe. Giờ mong Dip và bà con đừng ai tin mấy người như ông Ama Chăm ở nước ngoài nữa”.

Còn ông Rơ Mah Dơk - người uy tín thôn 7 (xã Bàu Cạn) thì nói: “Sai thì cũng sai rồi, mong cháu Dip từ nay đừng theo kẻ xấu nữa, ở nhà làm ăn”.

Cán bộ Công an xã giải thích cho bà con về bản chất của cái gọi là “Blung Hlâu”. Ảnh: Thúy Trinh

Được sự quan tâm, giúp đỡ, giáo dục của cán bộ Công an và cấp ủy, chính quyền, một số bà con còn mơ hồ về cái gọi là "Blung Hlâu" đã nhận thức được lẽ phải và quay về sinh hoạt tôn giáo thuần túy tại nhà thờ Tin lành Việt Nam miền Nam.

Điều đáng buồn là sau các vụ việc tương tự, lực lượng Công an các cấp đã đấu tranh, xử lý hình sự số đối tượng lợi dụng tôn giáo dưới các tên gọi khác nhau tham gia hoạt động FULRO, “Tin lành Đê Ga”, thế nhưng một số người trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh vẫn chưa thực sự hiểu thấu bản chất của FULRO lưu vong, tiếp tục bị chúng lừa phỉnh, lôi kéo để phục vụ cho động cơ chính trị đen tối.

Có thể thấy cái giá phải trả cho việc tiếp tay cho FULRO lưu vong là rất đắt. Vì vậy, bà con cần tỉnh táo nhận diện thủ đoạn hoạt động của chúng và hết sức cảnh giác để tránh rơi vào bẫy lừa của bọn phản động. Đồng thời, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an giúp đỡ những người lầm lỗi bỏ qua mặc cảm, tự ti, chăm lo lao động sản xuất để ổn định cuộc sống trên quê hương.