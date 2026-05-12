Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai làm việc với Đảng ủy xã Tuy Phước về nhiệm vụ diễn tập

(GLO)- Ngày 12-5, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Tuy Phước về công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026.

Dự buổi làm việc, về phía Bộ CHQS tỉnh có Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; Đại tá Đinh Văn Thê - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức diễn tập tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thành Phúc

Năm 2026, tỉnh Gia Lai có 47 xã, phường tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ. Trong đó, xã Tuy Phước là 1 trong 2 xã được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Gia Lai lựa chọn tổ chức diễn tập trước để rút kinh nghiệm cho diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ ở các địa phương khác trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Tại buổi làm việc, đại diện Đảng ủy xã Tuy Phước đã báo cáo tiến độ triển khai công tác chuẩn bị diễn tập. Đến nay, địa phương đã quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên; xây dựng kế hoạch, hệ thống văn kiện; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, bộ phận; đồng thời chuẩn bị lực lượng, cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm phục vụ diễn tập.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất nhiều nội dung quan trọng như thời gian tổ chức diễn tập, phương án bảo đảm kinh phí, nội dung và phương pháp điều hành diễn tập; đồng thời đề nghị Bộ CHQS tỉnh tăng cường cán bộ chuyên môn trực tiếp hướng dẫn, giúp địa phương hoàn thiện hệ thống văn kiện, luyện tập và tổ chức diễn tập đạt kết quả cao nhất.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Vinh Hương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước - khẳng định địa phương sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị; chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, quyết tâm tổ chức thành công cuộc diễn tập.

Kết luận buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Thế Vinh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Đảng ủy, chính quyền và các lực lượng xã Tuy Phước trong công tác chuẩn bị diễn tập.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh nhấn mạnh: Với vai trò là địa phương được chọn tổ chức diễn tập trước của tỉnh để rút kinh nghiệm cho các địa phương khác, xã Tuy Phước cần tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện; tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân địa phương về nhiệm vụ diễn tập; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ CHQS tỉnh để tổ chức diễn tập đúng ý định, sát thực tế, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

