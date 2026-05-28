(GLO)- Chiều 28-5, UBND tỉnh Gia Lai và Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 đã ký kết quy chế phối hợp nhằm tăng cường phối hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Dự lễ ký kết, về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Hữu Quế, Dương Mah Tiệp.

Về phía Binh đoàn 15 có Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc yêu cầu hai bên duy trì cơ chế phối hợp để phát huy hiệu quả tốt nhất. Ảnh: Nhật Trường

Tại buổi lễ, UBND tỉnh và Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp. Theo ký kết, UBND tỉnh và Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 sẽ phối hợp trao đổi, thống nhất trong công tác quy hoạch, xây dựng mục tiêu, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh.

Đồng thời, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi bên nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Gia Lai và Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Nhật Trường

Hai bên cũng phối hợp trong công tác quy hoạch, phân bố dân cư; xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng; quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Đồng thời, tăng cường phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý các tình huống liên quan đến quốc phòng - an ninh; phòng - chống tội phạm; tổ chức huấn luyện, diễn tập, xử lý các tình huống an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, hai bên sẽ phối hợp triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, điện, trường học, cơ sở y tế, nước sạch tại các địa bàn khó khăn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Nhật Trường

Cùng với đó, phối hợp thực hiện công tác dân vận, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chăm lo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân vùng biên giới.

Quy chế cũng xác định rõ trách nhiệm của UBND tỉnh Gia Lai và Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 trong chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ; tăng cường trao đổi thông tin, định kỳ sơ kết, tổng kết để kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Tư lệnh Binh đoàn 15 - nhấn mạnh, việc ký kết quy chế phối hợp lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Binh đoàn 15 với cấp ủy, chính quyền địa phương; tạo cơ sở để hai bên phối hợp chặt chẽ hơn trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Tư lệnh Binh đoàn 15 trao đổi thêm về việc thực hiện quy chế phối hợp giữa 2 bên. Ảnh: Nhật Trường

Trên cơ sở quy chế phối hợp được ký kết, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới, chăm lo an sinh xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh khu vực biên giới.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực, hiệu quả của Binh đoàn 15 đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh thời gian qua; qua đó tiếp tục khẳng định hình ảnh đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc ký kết quy chế phối hợp có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay, góp phần tăng cường phối hợp giữa địa phương và Binh đoàn 15 trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Quang cảnh buổi ký kết. Ảnh: Nhật Trường

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị hai bên tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên, nắm chắc tình hình địa bàn; phát huy vai trò của Binh đoàn 15 trong công tác dân vận, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống nhân dân.

Đồng thời tăng cường phối hợp trong quản lý đất đai, đối ngoại quốc phòng, chuyển đổi số và cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu UBND tỉnh Gia Lai phối hợp tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để Binh đoàn 15 hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên địa bàn.