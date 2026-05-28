UBND tỉnh Gia Lai và Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 ký kết quy chế phối hợp

PHÚ HÒA
(GLO)- Chiều 28-5, UBND tỉnh Gia Lai và Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 đã ký kết quy chế phối hợp nhằm tăng cường phối hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Dự lễ ký kết, về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Hữu Quế, Dương Mah Tiệp.

Về phía Binh đoàn 15 có Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc yêu cầu hai bên duy trì cơ chế phối hợp để phát huy hiệu quả tốt nhất. Ảnh: Nhật Trường

Tại buổi lễ, UBND tỉnh và Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp. Theo ký kết, UBND tỉnh và Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 sẽ phối hợp trao đổi, thống nhất trong công tác quy hoạch, xây dựng mục tiêu, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh.

Đồng thời, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi bên nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Gia Lai và Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Nhật Trường

Hai bên cũng phối hợp trong công tác quy hoạch, phân bố dân cư; xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng; quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Đồng thời, tăng cường phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý các tình huống liên quan đến quốc phòng - an ninh; phòng - chống tội phạm; tổ chức huấn luyện, diễn tập, xử lý các tình huống an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, hai bên sẽ phối hợp triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, điện, trường học, cơ sở y tế, nước sạch tại các địa bàn khó khăn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Nhật Trường

Cùng với đó, phối hợp thực hiện công tác dân vận, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chăm lo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân vùng biên giới.

Quy chế cũng xác định rõ trách nhiệm của UBND tỉnh Gia Lai và Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 trong chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ; tăng cường trao đổi thông tin, định kỳ sơ kết, tổng kết để kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Tư lệnh Binh đoàn 15 - nhấn mạnh, việc ký kết quy chế phối hợp lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Binh đoàn 15 với cấp ủy, chính quyền địa phương; tạo cơ sở để hai bên phối hợp chặt chẽ hơn trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Tư lệnh Binh đoàn 15 trao đổi thêm về việc thực hiện quy chế phối hợp giữa 2 bên. Ảnh: Nhật Trường

Trên cơ sở quy chế phối hợp được ký kết, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới, chăm lo an sinh xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh khu vực biên giới.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực, hiệu quả của Binh đoàn 15 đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh thời gian qua; qua đó tiếp tục khẳng định hình ảnh đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc ký kết quy chế phối hợp có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay, góp phần tăng cường phối hợp giữa địa phương và Binh đoàn 15 trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Quang cảnh buổi ký kết. Ảnh: Nhật Trường

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị hai bên tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên, nắm chắc tình hình địa bàn; phát huy vai trò của Binh đoàn 15 trong công tác dân vận, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống nhân dân.

Đồng thời tăng cường phối hợp trong quản lý đất đai, đối ngoại quốc phòng, chuyển đổi số và cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu UBND tỉnh Gia Lai phối hợp tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để Binh đoàn 15 hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên địa bàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp Nhà nước tới Singapore và Philippines

Ngày 27/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Thái Lan; thăm cấp Nhà nước tới Singapore, tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La; thăm cấp Nhà nước tới Philippines.

KỲ 1: Dấu ấn lãnh đạo của Đảng trong những ngày đầu vỡ đất

(GLO)- Sau giải phóng, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước đưa dân đi xây dựng vùng kinh tế mới, nhiều người đã rời quê cũ, mang theo sức trẻ và khát vọng chinh phục vùng đất lạ. Những vùng đồi hoang hóa, “rừng thiêng nước độc” dần được khai phá, hình thành các khu dân cư và vùng sản xuất mới.

Gia Lai: Ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 48/2026/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản hoạt động trên biển và trong vùng nước nội địa trên địa bàn tỉnh.

Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên

(GLO)- Sau 5 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Quy Nhơn đã từng bước khẳng định vai trò là môi trường rèn luyện chính quy, kỷ luật, góp phần bồi dưỡng bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân cho sinh viên.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Xã Phù Mỹ Bắc tăng cường đối thoại với người dân

(GLO)- Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Phù Mỹ Bắc tăng cường tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với người dân nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, kịp thời giải đáp những vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng các dự án đang triển khai trên địa bàn.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

Gia Lai: Cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh

(GLO)- Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030 đặt ra mục tiêu cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh của tỉnh Gia Lai.

Gia Lai khơi thông nguồn lực trí thức

(GLO)- Khi trí thức được trọng dụng, nhân tài được khuyến khích, sáng tạo được tôn trọng và phản biện được lắng nghe, Gia Lai sẽ có thêm nguồn lực quan trọng để hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững trong không gian phát triển mới.

Đoàn Kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Gào

(GLO)- Sáng 22-5, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Trần Quốc Bình - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Gào nhằm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu.

Phường Pleiku tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2026

(GLO)- Ngày 22-5, Đảng ủy phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030.

