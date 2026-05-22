Viện Y học dự phòng quân đội phía Nam kiểm tra tại Bệnh viện Quân y 211

(GLO)- Đoàn công tác của Viện Y học dự phòng quân đội phía Nam do Thượng tá Bùi Xuân Bách-Chủ nhiệm khoa Y học lao động - Bệnh nghề nghiệp - Môi trường vừa có buổi kiểm tra đánh giá, quan trắc môi trường làm việc và khám bệnh nghề nghiệp tại Bênh viện Quân y 211.

Tại buổi làm việc Thượng tá Bùi Xuân Bách đã thông qua kế hoạch quan trắc môi trường lao động và khám bệnh nghề nghiệp tháng 5 năm 2026 tại Bệnh viện Quân y 211. Theo đó, nội dung kiểm tra nhằm đánh giá thực trạng các yếu tố có hại trong môi trường làm việc tại các Phòng, Khoa, Ban mang tính đặc thù. Kịp thời phát hiện các trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp để có biện pháp điều trị và dự phòng. Đồng thời đưa ra các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, hạn chế bệnh nghề nghiệp.

Đoàn công tác của Viện Y học dự phòng quân đội phía Nam làm việc tại Bệnh viện Quân y 211.

Theo đó, Đoàn quan trắc đã tiến hành đo đạc trực tiếp tại các vị trí trong giờ hành chính vào lúc cao điểm hoạt động chuyên môn, khám bệnh nghề nghiệp theo đúng thành phần, đúng kế hoạch để kết quả quan trắc đảm bảo tính khách quan và chính xác.

Trên cơ sở báo cáo của Bệnh viện và các ý kiến của các thành viên trong đoàn kết hợp với kiểm tra thực tế, Thượng tá Bùi Xuân Bách đánh giá cao công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ nhân viên trong Bệnh viện cũng như việc quan tâm của lãnh đạo Bệnh viện trong việc chỉ đạo điều hành hoàn thiện các hồ sơ pháp lý cần thiết cho việc thực hiện các chế độ phụ cấp độc hại cho cán bộ, nhân viên.

Đoàn kiểm tra tại các khoa của Bệnh viện Quân y 211.

Thay mặt lãnh đạo Bệnh viện Quân y 211, Đại tá Phạm Quỳnh-Phó giám đốc Bệnh viện đã cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Viện Y học dự phòng Quân đội phía Nam trong việc hướng dẫn Bệnh viện thực hiện bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, kiểm tra quan trắc đánh giá khách quan thực trạng các yếu tố có hại trong môi trường làm việc tại Bệnh viện, đồng thời mong muốn Viện Y học dự phòng Quân đội phía Nam sẽ tiếp tục quan tâm và hỗ trợ Bệnh viện trong việc thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, nhân viên trong thời gian tới.