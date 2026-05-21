(GLO)- Ngày 21-5, Quân đoàn 34 bế mạc Hội thao phòng thủ dân sự năm 2026. Dự lễ bế mạc có Thiếu tướng Trần Công Đức - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân đoàn 34 và Thiếu tướng Nguyễn Trần Long - Phó Chính ủy Quân đoàn.

Tham gia hội thao có hơn 60 huấn luyện viên, vận động viên đến từ 3 đơn vị gồm: Sư đoàn 9, Sư đoàn 10 và Bộ Tham mưu Quân đoàn 34. Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, hội thao đã hoàn thành toàn bộ nội dung theo kế hoạch, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc và an toàn tuyệt đối.

Các đội tham gia tranh tài ở nhiều nội dung lý thuyết và thực hành. Trong đó, phần thi nhận thức chung tập trung vào các nội dung: Luật Phòng thủ dân sự, Luật Tình trạng khẩn cấp, Luật Bảo vệ môi trường và nhiệm vụ của đơn vị.

Ở phần thi thực hành, các đội thực hiện xử lý tình huống ứng phó, khắc phục sự cố cháy nổ, hóa chất độc; sự cố phóng xạ, môi trường và nội dung bắn súng K54.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các cơ quan, đơn vị đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị; tổ chức luyện tập nghiêm túc, tham gia hội thao với tinh thần trách nhiệm cao.

Các lực lượng tham gia tranh tài bình tĩnh, tự tin xử trí hiệu quả các tình huống, thể hiện khả năng phối hợp hiệp đồng và năng lực thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự.

Hội thao là dịp để Quân đoàn 34 đánh giá trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục sự cố của các cơ quan, đơn vị.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng xử trí tình huống và xây dựng lực lượng phòng thủ dân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sau hội thao, Quân đoàn 34 sẽ tuyển chọn vận động viên thành lập đội tuyển tham gia hội thao cấp toàn quân. Kết thúc hội thao, Ban Tổ chức đã tặng bằng khen cho Bộ Tham mưu đạt giải nhất; tặng giấy khen cho Sư đoàn 9 và Sư đoàn 10 đạt giải nhì; trao giấy khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc.