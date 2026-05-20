Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 trao gần 300 triệu đồng cho người lao động vùng biên

TRẦN THÚY
(GLO)- Ngày 19-5, tại làng Khôn (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai), Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 (Binh đoàn 15) tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 với nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho công nhân vùng biên.

Với phương châm “Hướng về người lao động”, các hoạt động tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân; đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn, vệ sinh lao động, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, hiệu quả.

Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 trao tặng 50 suất quà cho người lao động. Ảnh: T.T

Thông qua chương trình, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 tiếp tục giáo dục ý thức trách nhiệm, bồi đắp tình cảm gắn bó giữa đơn vị với người lao động; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đoàn kết nội bộ; tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 trao tặng 50 suất quà; Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 trao 245 suất quà cho người lao động với tổng kinh phí hơn 140 triệu đồng.

Nhu yếu phẩm phục vụ người lao động tại các "Gian hàng 0 đồng". Ảnh: T.T

Đồng thời, thông qua Chương trình “Đồng hành cùng người lao động” và “Gian hàng 0 đồng”, đơn vị phối hợp với Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai và Agribank - Chi nhánh Chư Prông hỗ trợ nhiều nhu yếu phẩm phục vụ công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bao gồm: 1 tấn bí đỏ, 6 tấn bí xanh; 400 cuốn vở, 10 cặp; 3 tấn quần áo; 100 thùng mì tôm; 0,3 tấn gạo.

Trong ngày 20-5, đơn vị tiếp tục tổ chức trao quà cho người lao động tại các đội sản xuất còn lại trên địa bàn các xã biên giới nơi đơn vị đóng quân, bảo đảm toàn bộ 100% công nhân, người lao động đều được quan tâm, động viên trong Tháng Công nhân năm nay. Tổng trị giá các phần quà và nhu yếu phẩm trao tặng gần 300 triệu đồng.

Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai trao đổi nhiều nội dung quan trọng của việc nâng cao kỹ năng giám sát và tiếp xúc cử tri cho các đại biểu dân cử.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đối với đại biểu HĐND các cấp tỉnh Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Ngày 19-5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đối với đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 135 xã, phường với sự tham gia của 393 đại biểu.

Lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tin tức

(GLO)- Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19-5, lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và quyết tâm học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Gia Lai: Nhiều địa phương tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5

Chính trị

(GLO)- Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên tiêu biểu, ghi nhận quá trình cống hiến của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Công tác chính trị, tư tưởng "đi trước - mở đường" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định chính trị, tư tưởng giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là công tác “đi trước - mở đường”, tạo nền tảng tinh thần và sự thống nhất ý chí, hành động trong toàn Đảng, toàn dân.

Theo dấu chân Người.

Chính trị

(GLO)- Tư tưởng, đạo đức, phong cách và khát vọng vì dân, vì nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn soi sáng hành trình phát triển của dân tộc. Theo dấu chân Người hôm nay không chỉ là sự tri ân, mà còn là trách nhiệm tiếp bước bằng khát vọng cống hiến và hành động cụ thể vì tương lai đất nước.

Phát huy vai trò chuyển đổi số trong bảo đảm ổn định chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Sau khi 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định hợp nhất theo Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 2/4/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tỉnh Gia Lai mới trở thành địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của khu vực Tây Nguyên và duyên hải miền Trung.

Đoàn công tác Học viện Quốc phòng dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành.

Chính trị

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 18-5, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Đoàn công tác Học viện Quốc phòng phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành.

Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi

Chính trị

(GLO)- Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết “Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu bài viết đến bạn đọc.

Gia Lai giữ vững niềm tin với Bác.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Tháng 5, cả nước thành kính hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng thời điểm, các thế lực thù địch, phản động lại gia tăng các luận điệu xuyên tạc. Ở Gia Lai, câu trả lời đanh thép nhất trước mọi sự bịa đặt không chỉ là lý lẽ, mà còn là sự thật lịch sử và lòng dân ngày càng bền chặt.

Rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng còn 6 ngày.

Cải cách hành chính

(GLO)- Nhiều thủ tục trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và xây dựng vừa được Bộ Xây dựng bãi bỏ, sửa đổi theo hướng đơn giản hóa, rút ngắn thời gian xử lý. Trong đó, rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng xuống còn 6 ngày, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu rà soát kỹ việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế.

Cải cách hành chính

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu rà soát kỹ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; việc thực hiện chính sách đối với cán bộ dôi dư; việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và đánh giá thực chất hiệu quả vận hành sau sắp xếp.

