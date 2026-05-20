Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 trao gần 300 triệu đồng cho người lao động vùng biên

(GLO)- Ngày 19-5, tại làng Khôn (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai), Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 (Binh đoàn 15) tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 với nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho công nhân vùng biên.

Với phương châm “Hướng về người lao động”, các hoạt động tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân; đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn, vệ sinh lao động, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, hiệu quả.

Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 trao tặng 50 suất quà cho người lao động. Ảnh: T.T

Thông qua chương trình, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 tiếp tục giáo dục ý thức trách nhiệm, bồi đắp tình cảm gắn bó giữa đơn vị với người lao động; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đoàn kết nội bộ; tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 trao tặng 50 suất quà; Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 trao 245 suất quà cho người lao động với tổng kinh phí hơn 140 triệu đồng.

Nhu yếu phẩm phục vụ người lao động tại các "Gian hàng 0 đồng". Ảnh: T.T

Đồng thời, thông qua Chương trình “Đồng hành cùng người lao động” và “Gian hàng 0 đồng”, đơn vị phối hợp với Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai và Agribank - Chi nhánh Chư Prông hỗ trợ nhiều nhu yếu phẩm phục vụ công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bao gồm: 1 tấn bí đỏ, 6 tấn bí xanh; 400 cuốn vở, 10 cặp; 3 tấn quần áo; 100 thùng mì tôm; 0,3 tấn gạo.

Trong ngày 20-5, đơn vị tiếp tục tổ chức trao quà cho người lao động tại các đội sản xuất còn lại trên địa bàn các xã biên giới nơi đơn vị đóng quân, bảo đảm toàn bộ 100% công nhân, người lao động đều được quan tâm, động viên trong Tháng Công nhân năm nay. Tổng trị giá các phần quà và nhu yếu phẩm trao tặng gần 300 triệu đồng.