Xã Đề Gi và xã Chư Sê tăng cường hợp tác phát triển

TRỊNH THẮM
(GLO)- Ngày 16-5, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đề Gi và xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ kết nghĩa. 

Tại buổi lễ, lãnh đạo hai xã đã thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng, quốc phòng-an ninh và những kết quả nổi bật sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

img-20260517-080635.jpg
Lãnh đạo xã Đề Gi và xã Chư Sê ký kết quy chế phối hợp kết nghĩa, tăng cường hợp tác phát triển toàn diện giữa hai địa phương. Ảnh: Trịnh Thắm

Theo quy chế phối hợp, hai địa phương sẽ tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên, công tác dân vận, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh.

Hai bên cũng thống nhất phối hợp triển khai các hoạt động giao lưu; tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Trong lĩnh vực kinh tế-xã hội, hai xã sẽ hỗ trợ nhau trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, hai địa phương sẽ phối hợp quảng bá, kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng; tăng cường xúc tiến thương mại và trao đổi kinh nghiệm phát triển du lịch biển, du lịch nông nghiệp cộng đồng, thương mại-dịch vụ và kinh tế biển.

Cùng với đó, hai địa phương hỗ trợ nhau phát triển lĩnh vực văn hóa-xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công; giữ vững ổn định quốc phòng-an ninh...

Hằng năm, hai bên sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện quy chế kết nghĩa, đồng thời xây dựng kế hoạch phối hợp phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương.

img-20260517-080758.jpg
Xã Chư Sê trao tặng xã Đề Gi bức tranh thác Phú Cường cùng các sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương tại lễ kết nghĩa. Ảnh: Trịnh Thắm

Dịp này, xã Chư Sê đã trao tặng xã Đề Gi bức tranh danh thắng thác Phú Cường cùng các sản phẩm OCOP đặc trưng như hồ tiêu và cà phê nhằm thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa hai địa phương.

Rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng còn 6 ngày

Cải cách hành chính

(GLO)- Nhiều thủ tục trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và xây dựng vừa được Bộ Xây dựng bãi bỏ, sửa đổi theo hướng đơn giản hóa, rút ngắn thời gian xử lý. Trong đó, rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng xuống còn 6 ngày, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu rà soát kỹ việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế

Cải cách hành chính

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu rà soát kỹ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; việc thực hiện chính sách đối với cán bộ dôi dư; việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và đánh giá thực chất hiệu quả vận hành sau sắp xếp.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bắt đầu từ sinh hoạt chi bộ

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải bắt đầu từ cơ sở, từ mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ. Khi chi bộ phát huy tốt vai trò giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho đảng viên, đó là nền tảng quan trọng để củng cố sức chiến đấu của tổ chức Đảng trước những luận điệu sai trái, xuyên tạc.

Gia Lai kéo giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 12-5, Thượng tá Lê Hồng Phương - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết: Từ ngày 15-12-2025 đến ngày 8-5-2026, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 272 vụ tai nạn giao thông, làm chết 202 người, bị thương 120 người, thiệt hại tài sản ước tính hơn 2,6 tỷ đồng.

