Xã Đề Gi và xã Chư Sê tăng cường hợp tác phát triển

(GLO)- Ngày 16-5, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đề Gi và xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ kết nghĩa.

Tại buổi lễ, lãnh đạo hai xã đã thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng, quốc phòng-an ninh và những kết quả nổi bật sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Lãnh đạo xã Đề Gi và xã Chư Sê ký kết quy chế phối hợp kết nghĩa, tăng cường hợp tác phát triển toàn diện giữa hai địa phương. Ảnh: Trịnh Thắm

Theo quy chế phối hợp, hai địa phương sẽ tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên, công tác dân vận, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh.

Hai bên cũng thống nhất phối hợp triển khai các hoạt động giao lưu; tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Trong lĩnh vực kinh tế-xã hội, hai xã sẽ hỗ trợ nhau trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, hai địa phương sẽ phối hợp quảng bá, kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng; tăng cường xúc tiến thương mại và trao đổi kinh nghiệm phát triển du lịch biển, du lịch nông nghiệp cộng đồng, thương mại-dịch vụ và kinh tế biển.

Cùng với đó, hai địa phương hỗ trợ nhau phát triển lĩnh vực văn hóa-xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công; giữ vững ổn định quốc phòng-an ninh...

Hằng năm, hai bên sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện quy chế kết nghĩa, đồng thời xây dựng kế hoạch phối hợp phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương.

Dịp này, xã Chư Sê đã trao tặng xã Đề Gi bức tranh danh thắng thác Phú Cường cùng các sản phẩm OCOP đặc trưng như hồ tiêu và cà phê nhằm thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa hai địa phương.