Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

(GLO)- Theo thông tin từ Quân đoàn 34, từ ngày 5-6 đến 25-8, đơn vị sẽ huy động 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng các hạng mục tại 2 trường nội trú liên cấp ở xã Ia O và xã Ia Chia (tỉnh Gia Lai), góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình giáo dục tại khu vực biên giới.

Lực lượng tham gia xây dựng trường nội trú liên cấp ở Ia O và Ia Chia được huy động từ các đơn vị trực thuộc Quân đoàn 34 gồm: Sư đoàn 320, Lữ đoàn Pháo phòng không 234, Lữ đoàn Pháo binh 40 và Lữ đoàn Công binh 7.

Đoàn công tác của Quân đoàn 34 khảo sát xây trường học nội trú tại xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Để bảo đảm triển khai nhiệm vụ hiệu quả, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới Gia Lai do Đại tá Hà Viết Liễn - Phó Tư lệnh Quân đoàn làm Trưởng ban, trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và điều hành các hoạt động.

Lực lượng tham gia xây dựng trường học được lựa chọn kỹ lưỡng, trong đó hơn một nửa quân số là cán bộ, chiến sĩ có tay nghề xây dựng. Ngoài ra còn có lực lượng thợ phụ, quân y và các bộ phận bảo đảm phục vụ, đáp ứng yêu cầu thi công cũng như sinh hoạt trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Theo phân công, các đơn vị sẽ tập trung thi công hệ thống tường rào và các hạng mục phụ trợ tại 2 trường nội trú liên cấp ở xã Ia O và xã Ia Chia. Các đơn vị chủ động bảo đảm nguồn thực phẩm, ưu tiên khai thác tại chỗ, thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bên cạnh nhiệm vụ xây dựng, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh công tác dân vận, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, tôn trọng phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc địa phương.

Qua đó, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Quân đoàn 34 khảo sát thực địa tại 2 điểm xây dựng trường nội trú liên cấp ở Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Quân đoàn 34 sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện; biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và triển khai kế hoạch huấn luyện bù cho cán bộ, chiến sĩ tham gia đợt công tác.

Trước đó, ngày 2-6, Ban Chỉ đạo xây dựng trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới Gia Lai của Quân đoàn 34 đã tiến hành khảo sát thực địa tại 2 điểm xây dựng ở xã Ia O và xã Ia Chia để thống nhất phương án thi công, bảo đảm triển khai nhiệm vụ đúng tiến độ đề ra.