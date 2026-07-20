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Bộ đội Biên phòng tổ chức cho chiến sĩ mới về nguồn, học tập truyền thống

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CÔNG CƯỜNG
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(GLO)- Ngày 19-7, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) tổ chức hoạt động tham quan, giáo dục truyền thống cho 190 chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2026.

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Chiến sĩ mới tham quan, tìm hiểu truyền thống và thực tế công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ tại cột mốc 30. Ảnh: Công Cường

Trong chương trình, các chiến sĩ mới của lực lượng Bộ đội Biên phòng đã tham gia dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh; đồng thời tham quan, tìm hiểu truyền thống và thực tế công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ tại cột mốc 30.

Hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục cho chiến sĩ mới về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng BĐBP nói chung, BĐBP tỉnh Gia Lai nói riêng trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

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