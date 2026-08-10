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Sư đoàn 10 tổ chức hội thi đại đội trưởng huấn luyện điều lệnh, chiến thuật giỏi

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NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
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(GLO)- Sáng 10-8, Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34) khai mạc hội thi cán bộ đại đội trưởng huấn luyện điều lệnh, chiến thuật giỏi năm 2026. Đại tá Nguyễn Chí Thức - Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 10 dự và chỉ đạo khai mạc.

Tham gia hội thi có 43 cán bộ là đại đội trưởng thuộc các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn 10. Hội thi diễn ra từ ngày 10 đến 13-8, nhằm đánh giá thực chất trình độ nhận thức về điều lệnh quản lý bộ đội, các chỉ thị, quy định về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; năng lực tổ chức, phương pháp huấn luyện điều lệnh quản lý bộ đội và chiến thuật của đội ngũ cán bộ đại đội trưởng.

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Sư đoàn 10 khai mạc hội thi cán bộ đại đội trưởng huấn luyện điều lệnh, chiến thuật giỏi. Ảnh: N.T

Các thí sinh sẽ tham gia thi 4 nội dung gồm: nhận thức về điều lệnh quản lý bộ đội và các văn bản, chỉ thị về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; thực hành giảng một bài điều lệnh quản lý bộ đội; điều lệnh đội ngũ từng người không có súng; chiến thuật bộ binh.

Thông qua hội thi, Sư đoàn 10 đánh giá đúng năng lực chỉ huy, tổ chức huấn luyện của đội ngũ cán bộ đại đội trưởng; đồng thời tạo điều kiện để cán bộ trao đổi, học hỏi, rút kinh nghiệm, nâng cao phương pháp, tác phong công tác và chất lượng huấn luyện tại đơn vị.

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Hội thi là cơ sở để Sư đoàn 10 tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Ảnh: N.T

Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh bước vào thực hiện các nội dung thi với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, quyết tâm đạt kết quả cao. Kết quả hội thi cũng là cơ sở để Sư đoàn 10 tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.

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