Công an tỉnh Gia Lai giành nhiều huy chương tại Hội thao Công an nhân dân 2026

(GLO)- Tại vòng chung kết Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 diễn ra tại TP. Đà Nẵng, đoàn Công an tỉnh Gia Lai đã giành nhiều huy chương ở các nội dung thi đấu đầu tiên.

Ở môn bắn súng, nội dung súng ngắn bắn chậm, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh đoạt Huy chương bạc.

Với môn Pickleball, cặp vận động viên Đại tá Nguyễn Chí Linh - Phó Giám đốc Công an tỉnh và Thượng tá Phan Duy Lâm - Phó Trưởng phòng PC06 giành Huy chương đồng nội dung đôi nam lãnh đạo cấp Cục. Các vận động viên của Công an tỉnh cũng giành thêm 3 Huy chương bạc ở các nội dung đôi nam và đôi nữ.

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai (thứ 4 từ trái sang) giành Huy chương bạc nội dung súng ngắn bắn chậm.

Ở môn võ thuật, đoàn đoạt 1 Huy chương đồng cá nhân và 1 Huy chương đồng đồng đội ở nội dung vận động công phá. Đáng chú ý, tại nội dung bắn súng ngắn phối hợp điểm xạ AK (đội 3 vận động viên), đội tuyển Công an tỉnh Gia Lai xuất sắc giành 2 Huy chương vàng, gồm Huy chương vàng đồng đội và Huy chương vàng cá nhân của Trung tá Đoàn Thành Khôi - Phó Trưởng Công an xã Mang Yang.

Đây là những kết quả bước đầu của đoàn Công an tỉnh Gia Lai tại vòng chung kết Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026. Hội thao vẫn đang tiếp tục diễn ra, các nội dung còn lại sẽ được Ban Tổ chức trao giải theo kế hoạch.