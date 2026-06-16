Gần 90 cán bộ, chiến sĩ tham gia Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân

(GLO)- Sáng 15-6, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ xuất quân tham gia Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 do Bộ Công an tổ chức.

Theo đó, đội tuyển quân sự, võ thuật và thể thao Công an tỉnh có 87 cán bộ, chiến sĩ. Đây là những cán bộ, chiến sĩ có thể lực tốt, kỹ năng vận động và trình độ bắn súng, thể thao nổi trội, được Công an tỉnh tuyển chọn từ các đơn vị trong toàn lực lượng và trải qua quá trình huấn luyện tập trung từ ngày 5-5 đến 16-6.

Gần 90 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tham gia Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân. Ảnh: Văn Ngọc

Đội tuyển được chia làm 2 nội dung gồm: đội tuyển quân sự võ thuật với đội hình võ thuật, vượt vật cản, bắn súng; đội tuyển thể thao gồm đội bóng đá nam 7 người và đội tuyển pickleball.

Tại lễ xuất quân, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà truyền thống Công an tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà truyền thống Công an tỉnh. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu động viên các cán bộ, chiến sĩ trong đội tuyển, Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh - nhấn mạnh: Lãnh đạo Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm của toàn thể các vận động viên trong suốt quá trình tập luyện chuẩn bị tham gia hội thao.

Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình tập luyện, thi đấu để đạt kết quả tốt.

Từ ngày 17 đến 24-6, đội tuyển Công an tỉnh sẽ tham gia vòng bảng Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 - khu vực III tại tỉnh Lâm Đồng cùng 17 đội tuyển đại diện Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước tranh tài ở nhiều nội dung thi đấu.