Phạm Thị Hồng Lệ sẽ tham dự 2 giải marathon quốc tế tại Malaysia

(GLO)- VĐV Đội tuyển Điền kinh tỉnh Gia Lai Phạm Thị Hồng Lệ sẽ tham dự 2 giải marathon quốc tế diễn ra tại Malaysia trong tháng 7 và tháng 8-2026.

Cụ thể, Hồng Lệ sẽ tranh tài tại SCORE Marathon 2026 diễn ra tại thành phố Putrajaya.

SCORE Marathon 2026 có các cự ly 5 km và 10 km diễn ra vào ngày 18-7; các nội dung bán marathon (21 km) và full marathon (42 km) sẽ được tổ chức vào ngày 19-7.

Tiếp đó, nữ tuyển thủ Gia Lai sẽ góp mặt tại Sarawak Energy Marathon 2026 diễn ra ngày 9-8 tại thành phố Kuching, bang Sarawak. Giải đấu gồm 4 cự ly là 42 km, 21 km, 10 km và 5 km.

Phạm Thị Hồng Lệ giành huy chương vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026. Ảnh: NVCC

Việc liên tiếp tham dự hai giải marathon quốc tế là cơ hội để Phạm Thị Hồng Lệ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu; đồng thời hướng đến mục tiêu phá kỷ lục quốc gia ở cự ly full marathon nữ.

Đầu năm 2026, Phạm Thị Hồng Lệ đạt thành tích 2 giờ 38 phút 07 giây tại Marathon All-Star Hà Nội. Tuy nhiên, thành tích này không được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam công nhận là kỷ lục quốc gia do giải đấu chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Vì vậy, kỷ lục quốc gia marathon nữ vẫn thuộc về Nguyễn Thị Oanh với thành tích 2 giờ 39 phút 49 giây.

Trước đó, tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, Phạm Thị Hồng Lệ đã giành huy chương vàng nội dung full marathon nữ với thành tích 2 giờ 42 phút 06 giây, mang về tấm huy chương vàng đầu tiên tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 cho thể thao Gia Lai.