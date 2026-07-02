Gia Lai giành 73 huy chương tại Giải vô địch cờ tướng trẻ quốc gia năm 2026

(GLO)- Kết thúc thi đấu tại Giải vô địch cờ tướng trẻ quốc gia năm 2026, đoàn (VĐV) cờ tướng Gia Lai đã giành được tổng cộng 73 huy chương các loại.

Tham dự giải với 29 kỳ thủ trẻ, đoàn cờ tướng Gia Lai giành tổng cộng 73 huy chương, gồm 11 huy chương vàng (HCV), 14 huy chương bạc (HCB) và 48 huy chương đồng (HCĐ).

Đoàn cờ tướng Gia Lai giành 11 HCV, 14 HCB và 48 HCĐ tại Giải vô địch cờ tướng trẻ quốc gia năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Giải vô địch cờ tướng trẻ quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 24-6 đến 1-7, tại Công viên APEC, do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đà Nẵng phối hợp Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam tổ chức.

Giải đấu quy tụ 395 kỳ thủ đến từ 12 đơn vị có phong trào cờ tướng phát triển mạnh trên cả nước, gồm: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đồng Nai, Lào Cai, Huế, Gia Lai, Câu lạc bộ Thái Nguyên Kỳ Đạo, Câu lạc bộ Buôn Ma Thuột và chủ nhà Đà Nẵng.

Giải đấu tổ chức thi đấu ở các nhóm tuổi U6, U8, U10, U12, U14, U16, U18 và U20 đối với cả nam và nữ. Các kỳ thủ tranh tài ở các nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ thuộc hai bảng tiêu chuẩn và truyền thống.

Trong đó, bảng tiêu chuẩn không phân biệt đẳng cấp và thành tích, gồm các nội dung cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp và cờ siêu chớp. Bảng truyền thống dành cho các kỳ thủ chưa có đẳng cấp từ cấp 1 trở lên và chưa từng giành huy chương tại các giải quốc gia, quốc tế trước ngày 4-6-2026.

Kết thúc giải đấu, Ban Tổ chức đã trao tổng cộng 826 huy chương, gồm: 218 HCV, 218 HCB và 390 HCĐ cho các VĐV xuất sắc ở các nội dung thi đấu.

Trên bảng tổng sắp huy chương, TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu với 132 HCV, 82 HCB và 108 HCĐ. Xếp sau lần lượt là Hà Nội với 23 HCV, 31 HCB và 56 HCĐ; Bắc Ninh với 20 HCV, 11 HCB và 29 HCĐ.

Giải vô địch cờ tướng trẻ quốc gia được tổ chức hằng năm nhằm tạo sân chơi bổ ích cho các kỳ thủ thi đấu, cọ xát chuyên môn; thúc đẩy phát triển phong trào cờ tướng trong thanh thiếu niên và học sinh; tuyển chọn VĐV năng khiếu để bồi dưỡng tham dự các giải quốc tế.