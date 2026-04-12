Hồ Thị Thanh Hồng giành 2 huy chương đồng Giải vô địch cờ tướng quốc gia năm 2026

HUỲNH VỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Kết thúc thi đấu tại Giải vô địch cờ tướng quốc gia năm 2026 tranh Cúp VnLink, đoàn Gia Lai giành được 2 huy chương đồng (HCĐ) nhờ công của kỳ thủ Hồ Thị Thanh Hồng.

Cụ thể, Hồ Thị Thanh Hồng xuất sắc đoạt HCĐ ở nội dung cờ tiêu chuẩn và cờ siêu chớp, qua đó đóng góp toàn bộ thành tích huy chương cho đoàn Gia Lai tại giải đấu năm nay.

ho-thi-thanh-hong-gianh-2-huy-chuong-dong-giai-vo-dich-co-tuong-quoc-gia-nam-2026.jpg
Hồ Thị Thanh Hồng (áo đỏ) giành HCĐ nội dung cờ tiêu chuẩn Giải vô địch cờ tướng quốc gia năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Giải vô địch cờ tướng quốc gia năm 2026 tranh Cúp VnLink diễn ra từ ngày 3 đến 12-4, tại phường Văn Phú (tỉnh Lào Cai), do Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai tổ chức.

giai-vo-dich-co-tuong-quoc-gia-nam-2026-1.jpg
Kỳ thủ Gia Lai Hồ Thị Thanh Hồng (áo đỏ) thi đấu tại Giải vô địch cờ tướng quốc gia năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Giải đấu quy tụ 144 vận động viên đến từ 13 đơn vị tỉnh, thành và các câu lạc bộ cờ tướng trên toàn quốc. Tại giải đấu này, đoàn Gia Lai tham gia với 7 kỳ thủ.

Các kỳ thủ tranh tài ở 4 nội dung dành cho nam và nữ, gồm: cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp và cờ siêu chớp, thuộc 2 bảng vô địch và truyền thống.

Đây là dịp để các VĐV giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; đặc biệt là kiểm tra, đánh giá trình độ kỹ thuật, chiến thuật của các VĐV. Trên cơ sở đó, phát hiện và tuyển chọn VĐV xuất sắc vào đội tuyển quốc gia chuẩn bị tham dự các giải đấu khu vực và quốc tế.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá trong học sinh tiểu học

Bóng đá

(GLO)- Với sự quan tâm đầu tư, cách thức tổ chức bài bản, linh hoạt và phù hợp với thực tế, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku) đã tạo dựng môi trường để học sinh rèn luyện thể chất và nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá.

null